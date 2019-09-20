Avustralya'daki ped reklamı ülkeyi karıştırdı! İlk kez regl kanı ekrana yansıdı

Dünyada ilk kez bir ped reklamında regl kanı ekranlara yansıdı. Asaleo Care adındaki firmaya ait olan hijyenik kadın bağı (ped) reklamında adet kanının ekranlara yansıması yüzlerce şikayet alsa da yayınlanmaya devam ediyor.

Avustralya Reklam Standartları Kurulu'na göre, bunun yayınlamasında bir sakınca yok; çünkü bu regl döneminin gizemli halinden arındırılması ve eşitliğin savunulması anlamına geliyor. Ped firması Asaleo Care de 'regl döneminin normalleştiğini görmek tabuların yıkılıyor olduğunu bilmek güzel. Bunda utanılacak bir şey yok' diyor.

UTANÇ VERİCİ BULUNDU

Kurula gelen olumsuz şikayetlerde bu reklamı çocukların da izliyor oluşu. Ahlaka uygun olmadığı, gereksiz ve utanç verici olduğu yer alıyor.



