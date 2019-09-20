KADIN

Avustralya'daki ped reklamı ülkeyi karıştırdı! İlk kez regl kanı ekrana yansıdı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 14:33 | Son Güncelleme

Hijyenik ped reklamlarında çoğunlukla regl kanının mavi bir sıvıyla gösterildiğini biliyoruz. Ancak Avustralya'daki televizyon kanallarında ilk defa, kırmızı kanlı ped ekranlara yansıdı. Aynı görüntülerde bir kadının duş alırken bacaklarından kan aktığı da görülüyor. Bununla birlikte reklam, birçok izleyenin tepkisini çekti; ped firması ise kendini savundu: 'bunda utanılacak bir şey yok!'

Dünyada ilk kez bir ped reklamında regl kanı ekranlara yansıdı. Asaleo Care adındaki firmaya ait olan hijyenik kadın bağı (ped) reklamında adet kanının ekranlara yansıması yüzlerce şikayet alsa da yayınlanmaya devam ediyor.

Avustralya Reklam Standartları Kurulu'na göre, bunun yayınlamasında bir sakınca yok; çünkü bu regl döneminin gizemli halinden arındırılması ve eşitliğin savunulması anlamına geliyor. Ped firması Asaleo Care de 'regl döneminin normalleştiğini görmek tabuların yıkılıyor olduğunu bilmek güzel. Bunda utanılacak bir şey yok' diyor.

UTANÇ VERİCİ BULUNDU

Kurula gelen olumsuz şikayetlerde bu reklamı çocukların da izliyor oluşu. Ahlaka uygun olmadığı, gereksiz ve utanç verici olduğu yer alıyor.


Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Erkekler ilgilenmedi, kadınların elinden şifaya dönüştüErkekler ilgilenmedi, kadınların elinden şifaya dönüştü
Dünyanın ilk vajina müzesi kapılarını açıyorDünyanın ilk vajina müzesi kapılarını açıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
regl ped reklamı

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Cinsel isteği artırmaya garanti veren ve cinsel isteği öldüren gıdalar

Cinsel isteği artırmaya garanti veren ve cinsel isteği öldüren gıdalar

Bu görüntüden özel kür sayesinde kurtulabilirsiniz

Bu görüntüden özel kür sayesinde kurtulabilirsiniz

Makyaj sırları! Bu hataları çok sık yapıyoruz

Makyaj sırları! Bu hataları çok sık yapıyoruz

Erkekler ilgilenmedi, kadınların elinden şifaya dönüştü

Erkekler ilgilenmedi, kadınların elinden şifaya dönüştü

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkekler ilgilenmedi, kadınların elinden şifaya dönüştü! Çitlembik, kadınların kazanç kapısı oldu

Erkekler ilgilenmedi, kadınların elinden şifaya dönüştü

Dünyanın ilk vajina müzesi kapılarını açıyor! Amacı farkındalık yaratmak

Dünyanın ilk vajina müzesi kapılarını açıyor

Regl olduğu için öğretmeni sınıftan kovdu, öğrenci intihar etti

Regl olduğu için öğretmeni sınıftan kovdu, öğrenci intihar etti

Dünyaca ünlü bilim kadını Dr. Canan Dağdeviren'den, meme kanserinde erken teşhis yapan 'elektronik sütyen' projesi

Yine gururlandırdı! Meme kanseri erken teşhis edilebilecek

Eşiyle birlikte evde turşu işine girdi, siparişleri yetiştiremiyor

Evde turşu işine girdi, siparişleri yetiştiremiyor

700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor

700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına gönderiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.