Avustralya’nın pratik ev inşaatı sosyal medyanın gündemine oturdu! Yapboz gibi saatler içinde inşa ettiler

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından ülkelerin binaları inşa etme şekilleri de tartışma yarattı. Sürekli olarak depremlerin yaşandığı Japonya’da binaların dayanıklılığına yönelik tartışmaların sonrasında bu kez Avustralya’da bir inşaatta çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Avustralya’nın Kanberra şehrinde öğrenciler için hazırlanan bir yurt binasının yapım aşamasını gösteren videoda beton blokların yapbozunu anımsatan inşa edilme şekli dikkatleri çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olmayı başardı.