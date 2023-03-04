Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Avustralya’nın pratik ev inşaatı sosyal medyanın gündemine oturdu! Yapboz gibi saatler içinde inşa ettiler

Avustralya’nın pratik ev inşaatı sosyal medyanın gündemine oturdu! Yapboz gibi saatler içinde inşa ettiler

04.03.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ülkelerin inşaat şekilleri de gündem olmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda yapbozu anımsatan bir şekilde Avustralya’da öğrenciler için inşa edilen yurdun inşaatı gösterildi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından ülkelerin binaları inşa etme şekilleri de tartışma yarattı. Sürekli olarak depremlerin yaşandığı Japonya’da binaların dayanıklılığına yönelik tartışmaların sonrasında bu kez Avustralya’da bir inşaatta çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

KISA SÜREDE TAMAMLANDI

1

Avustralya’nın Kanberra şehrinde öğrenciler için hazırlanan bir yurt binasının yapım aşamasını gösteren videoda beton blokların yapbozunu anımsatan inşa edilme şekli dikkatleri çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri olmayı başardı.

İlginizi Çekebilir

Klimalı çadırlar gündem yaratmıştı! Bu kez içini gösterdi

Klimalı çadırlar gündem yaratmıştı! Bu kez içini gösterdi

 Sosyal medyada çok konuşuldu! İsveçre’den gönderilen klimalı çadırlar...

Sosyal medyada çok konuşuldu! İsveçre’den gönderilen klimalı çadırlar...

 “Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

“Hiçbir ülke böyle bir felakete hazır olamaz”

 Gözyaşlarıyla dinlediler! Ülkelerine dönüyorlar... “Gönül bağı sona ermiş değil”

Gözyaşlarıyla dinlediler! Ülkelerine dönüyorlar... “Gönül bağı sona ermiş değil”

 Türk esnaf para almak istemedi! O anlar Çin televizyonuna böyle yansıdı

Türk esnaf para almak istemedi! O anlar Çin televizyonuna böyle yansıdı

 “Zeynep Hanım korkma” sözüyle hafızalara kazındı! Kötü haber geldi

“Zeynep Hanım korkma” sözüyle hafızalara kazındı! Kötü haber geldi

 İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

İspanyol arama kurtarma ekibi böyle veda etti! “Ruhumuzda acı var ama...”

 İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

İngiliz arama kurtarma ekibi anlattı! “O kadar derine gömülmüştü ki...”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem yolları da vurdu! Kara yolu çöktü...Deprem yolları da vurdu! Kara yolu çöktü...
“Türk erkekleriyle sevgili olmak için 4 neden” deyip sıraladı“Türk erkekleriyle sevgili olmak için 4 neden” deyip sıraladı
Canlı yayını unuttu! “O bizim Celâl’den daha iyi”Canlı yayını unuttu! “O bizim Celâl’den daha iyi”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Avustralya İnşaat

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya basını Türkiye’yi konuşuyor! “Muhalefet az önce intihar etti”

Dünya basını Türkiye’yi konuşuyor! “Muhalefet az önce intihar etti”

Herkes bu görüntüyü konuşuyordu! Sebebi deprem mi?

Herkes bu görüntüyü konuşuyordu! Sebebi deprem mi?

Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü

Tren kazasının yankıları sürüyor! Halk sokağa döküldü

Akaryakıt deposunda korkutan yangın! 17 ölü, 50’den fazla yaralı

Akaryakıt deposunda korkutan yangın! 17 ölü, 50’den fazla yaralı

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.