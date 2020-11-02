Avustralya'da dört yöneticiye Cartier saat hediye eden Posta İdaresi CEO'su istifa etti

Avustralya Posta İdaresi Australia Post'un CEO'su Christine Holgate, iki yıl önce dört üst düzey yöneticiye ikramiye olarak toplam 20 bin dolar Avustralya doları (yaklaşık 14 bin ABD doları) değerinde saatler hediye ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

Üç yıldır devlete ait kurumun başında olan Holgate, parlamentoya saatlerin 3'er bin Avustralya dolarına alındığını söylemişti.

Ancak Başbakan Scott Morrison'ın talimatıyla başlatılan ve vergi mükelleflerine 50 bin dolara mal olduğu belirtilen dört haftalık soruşturma sonunda Cartier marka saatler için yaklaşık 20 bin Avustralya doları ödendiği belirlendi.

'Vergi mükelleflerine saygılı olunmalı'

Morrison, bu harcama karşısında "dehşete düştüğünü" belirterek, "Australia Post'ta yapılan her harcama, Avustralyalı vergi mükellefleri adına yapılmaktadır. Bunun vergi mükelleflerine saygılı bir şekilde yapılması gerekir" dedi.

Holgate, bugünkü açıklamasında aylardır süren tartışmaların kuruma zarar vermesini önlemek için bugünden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını söyledi.