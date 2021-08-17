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Avustralya'da turizm sektöründekilere 10 bin TL ikramiyeyle çalışma fırsatı

17.08.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Queensland eyaleti, turizm sektöründe çalışanlara yaklaşık 10 bin TL tutarında ikramiye ve seyahat yardımı uygulaması başlattı. Büyük Set Resifi'nin (Great Barrier Reef) de bulunduğu eyalette seyahat kısıtlamaları nedeniyle, genelde yabancı gezginlerin doldurduğu turizm işleri boşta. Birçok işletme personel bulmakta zorlanıyor.

Avustralya'da turizm sektöründekilere 10 bin TL ikramiyeyle çalışma fırsatı

Avustralya'nın Queensland eyaleti, turizm sektöründe çalışacaklara 1500 Avustralya Doları (Yaklaşık 10 bin TL) ikramiye ve seyahat yardımı uygulaması başlattı.

Büyük Set Resifi'nin (Great Barrier Reef) de bulunduğu eyalette seyahat kısıtlamaları nedeniyle, genelde yabancı gezginlerin doldurduğu turizm işleri boşta.

Birçok işletme personel bulmakta zorlanıyor.

Queensland eyaletinin başlattığı uygulama ise 09:00-17:00 mesaisinde normal bir iş yerine huzurlu bir tatil beldesinde çalışmayı düşleyenlere, her şeyi bırakıp gitmeleri için yeni bir alternatif.

Covid salgını öncesi Queensland'daki turizm sektörünün yıllık hacmi 17 milyar dolardan fazlaydı. Ancak salgının ardından konulan seyahat kısıtlamaları yüzünden bu miktar önemli oranda azaldı.

İş teklifi sadece Avustralyalılara açık

Kısıtlamalar nedeniyle sadece Avustralya vatandaşları, ülkede daimi oturum izni olanlar ve muafiyeti bulunanlar eyalete girebiliyor. Queensland'e girdikten sonra da 14 günlük karantina süresini tamamlamak zorundalar.

Ancak Avustalyalılar ülkedeki kısıtlamalar kalktıkça, kendi ülkelerinde tatil arayışına girdi ve Queensland eyaleti yerli turistleri cezbetmeye çalışıyor.

Ancak personel eksikliği nedeniyle, birçok işletme az sayıdaki müşterileriyle bile ilgilenemiyor. Fransız haber ajansı AFP'ye göre turistik kasabalarda sık sık "eleman aranıyor" ilanı görmek mümkün.

Fakat iş teklifi sadece Avustralyalılara açık. Queensland Eyaleti Başbakanı Ananastacia Palaszcuk, 7,5 milyon (Yaklaşık 49 milyon) Avustralya Doları tutarındaki paketin tüm ülkeden geleceklere açık olduğunu söyledi. Gitmek isteyenlere 250 Avustralya Doları (Yaklaşık 1650 TL) seyahat yardımı da yapılacak.

Program 20 Mayıs'ta başlayacak ve başvurular 6 ay devam edecek.

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