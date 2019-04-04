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Avusturya ordusunda "Kimlikçiler Hareketi" üyesi askerlere müsamaha

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 19:21 | Son Güncelleme

Kimlikçiler Hareketi üyesi olduğu tespit edilen askerlerin "sakıncalı olarak" işaretlenmeyeceği ya da görev değişikliği, uzaklaştırma gibi uygulamalara tabi tutulmayacakları yönündeki talimatname ülkede tepkilere yol açtı - Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen: - "Aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış bir derneğin orduda yeri olamaz. Avusturya'nın imajı zedelenmemeli"

VİYANA (AA) - Avusturya ordusunda, ırkçı Kimlikçiler Hareketi üyesi olduğu tespit edilen askerlerin "sakıncalı" olarak işaretlenmemesi, görevden atılma, uzaklaştırma ya da pasif alanlarda görevlendirme gibi uygulamalara tabi tutulmamasını içeren talimatname tepkilere neden oldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard'ın haberine göre, yaklaşık bir buçuk ay önce ordu içinde paylaşılan bir iç talimatta, ırkçı Kimlikçiler Hareketi üyesi askerlerin sakıncalı olarak görülmeyeceği ve görevlerinden atılmayacakları belirtildi.

Orduda, kısa süre öncesine kadar ırkçı oluşuma üye askerlerin, "yasaklı, sakıncalı" olarak fişlendiği, bu kişilerin ya pasif görevlere verildiği ya da tamamen görevden el çektirildiği anımsatarak, söz konusu talimatla ırkçı gruba yönelik tutumun esnekleştirildiği savunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Savunma Bakanı Mario Kunasek, talimatnamenin bakanlığın bilgisi dışında hazırlandığını ileri sürerek orduda aşırıcılığın yerinin olmadığını söyledi.

Kunasek, istihbarat raporlarına göre mülteci ve Müslüman karşıtı Kimlikçiler Hareketinin aşırılıkçı grup olarak tanımlandığını, bu nedenle gazetenin haberinde yer alan talimatın iptal edildiğini, eski uygulamaya geri dönüldüğünü açıkladı.

Öte yandan basında yer alan haberlerde, 60'ın üzerinde askerin Kimlikçiler Hareketi üyesi olduğu ileri sürüldü.

- Tepkiler

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, ordunun ırkçı gruba üye askerlere yönelik paylaştığı talimatnameye sert tepki göstererek, "Aşırı sağcı olarak sınıflandırılmış bir derneğin orduda yeri olamaz. Avusturya'nın imajı zedelenmemeli." dedi.

Van der Bellen, ordunun iç denetimlerinin artırılması gerektiğine işaret ederek, ordu mensuplarıyla aşırı sağcı herhangi bir grup arasındaki bağlantıya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı gruba ilişkin tutumun açık olduğunu, bu gruba yönelik yumuşama veya tolerans gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

- Muhalefetten Kurz'a tepki

Muhalefet, orduda aşırı sağcı unsurların rahatlıkla otomatik silahlara erişiminin akıl dışı olduğunun altını çizerek Savunma Bakanı Kunasek'e tepki gösterdi.

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisi (NEOS), Başbakan Kurz'un ırkçı gruba ilişkin tutumunun inandırıcı olmadığını savunarak, koalisyon ortağından Kimlikçilerle arasına açık mesafe koyması çağrısında bulunduğunu, ancak FPÖ'nün ırkçı grupla çeşitli düzeylerde ilişkisinin sürdüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
'Kimlikçiler Hareketi' Alexander Van der Bellen FPÖ Sebastian Kurz

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