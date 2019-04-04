VİYANA (AA) - Avusturya ordusunda, ırkçı Kimlikçiler Hareketi üyesi olduğu tespit edilen askerlerin "sakıncalı" olarak işaretlenmemesi, görevden atılma, uzaklaştırma ya da pasif alanlarda görevlendirme gibi uygulamalara tabi tutulmamasını içeren talimatname tepkilere neden oldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard'ın haberine göre, yaklaşık bir buçuk ay önce ordu içinde paylaşılan bir iç talimatta, ırkçı Kimlikçiler Hareketi üyesi askerlerin sakıncalı olarak görülmeyeceği ve görevlerinden atılmayacakları belirtildi.

Orduda, kısa süre öncesine kadar ırkçı oluşuma üye askerlerin, "yasaklı, sakıncalı" olarak fişlendiği, bu kişilerin ya pasif görevlere verildiği ya da tamamen görevden el çektirildiği anımsatarak, söz konusu talimatla ırkçı gruba yönelik tutumun esnekleştirildiği savunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Savunma Bakanı Mario Kunasek, talimatnamenin bakanlığın bilgisi dışında hazırlandığını ileri sürerek orduda aşırıcılığın yerinin olmadığını söyledi.