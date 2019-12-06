Avusturya’da 177. OPEC Toplantısı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 177. Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC) Toplantısı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan OPEC Dönem Başkanı ve Venezuela Petrol Bakanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez, Suudi Arabistan Petrol Bakanlığına getirilen Abdul Aziz Bin Salman’a başarı dileklerinde bulundu.

Fernandez, son yıllarda petrol piyasalarındaki dalgalanma ve özellikle 2016’ya kadar geçen sürede petrol fiyatlarındaki ciddi düşüşü anımsatarak, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretici ve tüketicilerin yararına aldığı kısıtlama kararının önemini hatırlattı. Günlük petrol üretiminin kısıtlanması kararıyla önemli bir başarı ve istikrar elde edildiğini kaydeden Fernandez, özellikle önceki toplantıda alınan üretimin kısıtlanması kararının 2020 Mart ayına kadar uzatılmasının tarihi bir başarı olduğunu anlattı. Elde edilen başarılara rağmen, paydaşların çoğunluğunun çeşitli sınama ve güvensizliklerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Fennandez, petrolün güvenliği, ticareti ve jeopolitik durumuna ilişkin halihazırda çeşitli sorunların sürdüğünü vurguladı.

Petrolün, egemen ülkelerin güvenliğini tehdit eden bir silah ya da bireylerin refahını engelleyici bir unsur olarak görülmesine tepki gösteren Fernandez, “Bu tür bir tutum içinde olan bir ülke hem uluslararası hukuka aykırı hareket etmekle kalmaz, aynı zamanda bölgesel dinamiklerin zarar görmesine yol açar. Üzülerek belirtmek isterim ki kendi ülkem bu tür çirkin girişimlere maruz kalmaktadır. Petrol piyasalarının bu şekilde kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Bununla birlikte, Venezuela halkının dayanıklılığının sağlam olacağından ve bize karşı yürütülen düşmanca eylemlerin üstesinden geleceğimize dair hiçbir şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı. Fernandez, 2020 yılına yönelik daha olumlu yaklaşımların olduğunu kaydederek, özellikle üye ülkelerin petrol kısıtlama kararına bağlı kaldıklarını ve petrol piyasalarındaki istikrarın korunması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Gelecek yıl dünya ekonomisinin yüzde 3 oranında artacağının tahmin edildiğini söyleyen Fernandez, buna göre günlük petrol ihtiyacının 100 milyon varil artacağını ve istikrarlı bir piyasada bu gelişmenin yeni olanakların doğmasına yol açacağını belirtti.



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