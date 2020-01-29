HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avusturya'da "1999 AGİT İstanbul Zirvesi'nin 20. yıl dönümü" ele alındı

Avusturya'da "1999 AGİT İstanbul Zirvesi'nin 20. yıl dönümü" ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:25 | Son Güncelleme

Avusturya'da "1999 AGİT İstanbul Zirvesi'nin 20. yıl dönümü" ele alındı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) iki temel karar alma organından biri olan Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumunun (AGİF) Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye tarafından düzenlenen güvenlik diyaloğu toplantısında, "1999 AGİT İstanbul Zirvesi'nin 20. yıl dönümü" ele alındı.

Toplantıya, AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger, Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal, emekli Büyükelçi Hasan Göğüş ile Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi Albay Mehmet Cenk katıldı.

Türkiye'nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Soysal, açılış konuşmasında, İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen belge ve alınan kararların önemine dikkati çekerek, zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soysal, İstanbul'da yapılan zirvenin, 20. yüzyılı 21. yüzyıla bağlayan önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Bugün güvenlik diyaloğu kapsamında, zirve hakkında yapılacak görüş alışverişiyle AGİF'in etkinliğinin artırılması suretiyle yeni bir köprü oluşturulmasını amaçlıyoruz." dedi.

1999'da düzenlenen AGİT İstanbul Zirvesi hazırlık heyeti başkanlığı ve zirvede kabul edilen Uyarlanmış Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (UAKKA) müzakere heyeti başkanı olarak görev yapmış emekli Büyükelçi Hasan Göğüş de AGİF'in öngörülemez ve istikrarsız güvenlik ortamından tam güvenli bir ortama geçiş için köprü vazifesi görebileceğini söyledi.

- "İstanbul Zirvesi, AGİF'in çalışmalarını ileriye taşıdı"

Göğüş, "İstanbul’da yapılan zirve, AGİF'in çalışmalarını ve gündemini ileriye taşıyan son zirve olmuştur." görüşünü paylaştı.

Albay Mehmet Cenk ise İstanbul Zirvesi'nden bugüne değişen güvenlik ortamında sorunların daha karmaşık bir yapıya büründüğünü belirterek, problemlerin çözümünde çok taraflı iş birliğinin önemli olduğunu, bunun için de AGİT'n uygun bir platform olduğunu vurguladı.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de İstanbul Zirvesi dönemindeki iş birliği ruhunu hatırlatarak, güven temelinde birlikte çalışarak güncel sınamalarla baş edilebileceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Türkiye'den Macron'un Erdoğan'a yönelik sözlerine tepkiTürkiye'den Macron'un Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AGİF AGİT Rauf Engin Soysal Thomas Greminger Viyana

En Çok Okunan Haberler

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa Kırkağaç'ta AFAD çadırından gelin çıktı

Deprem bölgesinde AFAD çadırından gelin çıktı

İstanbul Valiliğinden "Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evler" açıklaması

Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evlerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Türkiye'den Macron'un Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Denizli'de çok acı olay! Oğlu babasını evinde ölü olarak buldu

Eve gelen oğlu acı gerçekle yüzleşti!

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş koronavirüs açıklaması!

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.