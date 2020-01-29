Avusturya'da "1999 AGİT İstanbul Zirvesi'nin 20. yıl dönümü" ele alındı

Soysal, İstanbul'da yapılan zirvenin, 20. yüzyılı 21. yüzyıla bağlayan önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Bugün güvenlik diyaloğu kapsamında, zirve hakkında yapılacak görüş alışverişiyle AGİF'in etkinliğinin artırılması suretiyle yeni bir köprü oluşturulmasını amaçlıyoruz." dedi.

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) iki temel karar alma organından biri olan Avrupa Güvenlik İşbirliği Forumunun (AGİF) Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye tarafından düzenlenen güvenlik diyaloğu toplantısında, "1999 AGİT İstanbul Zirvesi'nin 20. yıl dönümü" ele alındı.

1999'da düzenlenen AGİT İstanbul Zirvesi hazırlık heyeti başkanlığı ve zirvede kabul edilen Uyarlanmış Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (UAKKA) müzakere heyeti başkanı olarak görev yapmış emekli Büyükelçi Hasan Göğüş de AGİF'in öngörülemez ve istikrarsız güvenlik ortamından tam güvenli bir ortama geçiş için köprü vazifesi görebileceğini söyledi.

- "İstanbul Zirvesi, AGİF'in çalışmalarını ileriye taşıdı"

Göğüş, "İstanbul’da yapılan zirve, AGİF'in çalışmalarını ve gündemini ileriye taşıyan son zirve olmuştur." görüşünü paylaştı.

Albay Mehmet Cenk ise İstanbul Zirvesi'nden bugüne değişen güvenlik ortamında sorunların daha karmaşık bir yapıya büründüğünü belirterek, problemlerin çözümünde çok taraflı iş birliğinin önemli olduğunu, bunun için de AGİT'n uygun bir platform olduğunu vurguladı.

AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de İstanbul Zirvesi dönemindeki iş birliği ruhunu hatırlatarak, güven temelinde birlikte çalışarak güncel sınamalarla baş edilebileceğini belirtti.

