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Avusturya'da ilkokullarda başörtüsü yasağına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:10 | Son Güncelleme

İlkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısının meclis eğitim komisyonundan geçmesi tepkilere neden oldu

VİYANA (AA) - Avusturya’da aşırı sağcı hükümetin ilkokullarda hayata geçirmek istediği başörtüsü yasağının meclis eğitim komisyonundan geçmesi, ülkede yaşayan Müslümanların tepkisine yol açtı.

İlkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağına ilişkin yasa tasarısının meclis eğitim komisyonunda muhalefet partilerinin karşı çıkmasına rağmen kabul edilmesi, yasağın yasalaşması sürecinde en önemli adım olarak kabul ediliyor.

"İlkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar, başlarını örtecek şekilde dini inançları temsil eden kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır." ifadesine yer verilen yasa metninde, yasağa aykırı davranılması durumunda ailelerin 440 avroya kadar para cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

Aşırı sağcı hükümet başörtüsü yasağının çocukların uyum sürecine hizmet etmesi amacıyla hayata geçirilmek istendiğini savunurken, halihazırda neredeyse bütün okullarda bulunan Hristiyanlara ait haç sembolünün yasaklanmaması ve Yahudilerin kullandığı Kipa’nın yasağın dışında tutulması, Müslümanlara yönelik uygulanan ayrımcılığın en önemli göstergesi olarak yorumlanıyor.

- Hukuk mücadelesi vurgusu

Avusturya İslam Cemaati (AİC) Başkanı Ümit Vural, hayata geçirilmek istenen yasağın çocukların Avusturya toplumuna uyum sürecine hiçbir şekilde katkı sağlamayacağını, aksine kararın yapıcı bir adım olmadığını ifade etti.

Açık bir şekilde bir dine ait sembolün yasaklandığını söyleyen Vural, "Anayasaya aykırı bu durumun ortadan kaldırılması için bütün hukuki yollara başvuracağız.” dedi.

Vural, Avusturya’da kadınların ya da kız çocuklarının nasıl giyineceğine siyasilerin değil insanların kendilerinin karar vermesi gerektiğini ifade etti.

- İnanç özgürlüğüne müdahale

Viyana Mısırlılar Cemaati Başkanı İbrahim Roma Ali de aşırı sağcı hükümetin, Hristiyan ve Yahudi dinlerine mensup çocuklara yönelik herhangi bir düzenleme yapmadığına, yasağın kapsamına yalnız Müslüman çocukların girdiğine dikkati çekerek, Müslümanlara yönelik uygulanan sistemli ayrımcılığa işaret etti.

Ali, başörtüsünün inanç özgürlüğü çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Başörtüsünün yasaklanması din özgürlüğüne yapılmış bir müdahaledir. Benim eşim ya da kızım kendisi karar vermelidir. Nasıl giyineceğine, herhangi bir siyasinin insanların kıyafetine karışma hakkı bulunmamaktadır." görüşünü paylaştı.

Avusturya'da dün meclis eğitim komisyonunda görüşülerek kabul edilen ilkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar başörtüsü takmalarını yasaklayan yasa tasarısının, gelecek hafta meclis genel kurulunda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

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