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Avusturya’daki "Antisemitizm ve Siyonizm Karşıtlığı ile Mücadele Konferansı"na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 19:34 | Son Güncelleme

Bir grup Avusturyalı, aşırı sağcı hükümeti protesto etti

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir grup Avusturyalı aktivist, Başbakan Sebastian Kurz tarafından düzenlenen “Antisemitizm ve Siyonizm Karşıtlığı ile Mücadele Konferansı"na tepki göstererek, siyonizm karşıtlığının antisemitizm olmadığına dikkati çekti.

Başkent Viyana’daki Devlet Operası önünde toplanan aktivistler, "Filistin topraklarında İsrail işgali durdurulsun", "Filistin yok ediliyor" ve "İsrail’i işlediği suçlardan ötürü kim durduracak." yazılı pankartlar açtı.

Avusturya - Arap Toplumu Başkanı Fritz Edlinger, AA muhabirine, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansa tepki göstermek üzere bu eylemi düzenlediklerini söyledi.

Edlinger, Başbakan Kurz ve hükümetinin, söz konusu konferans ile Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını hiçe sayan ve uluslararası hukuka aykırı davranan İsrail’e destek olduğunun altını çizdi.

- "İsrail, Filistinlilere ırkçılık yapıyor"

Her tür ayrımcılık ve ırkçılığa karşı olduğunu vurgulayan Edlinger, "Siyonizm karşıtlığı antisemitizm değildir. Açık bir şekilde antisemitizme karşıyım ancak İsrail yıllardır Filistinlilere ırkçılık yapıyor. Şunun altını çizmek gerekiyor; İsrail’in tek taraflı olarak koruma altına alınması adaletsiz bir tutumdur. İsrail yaklaşık 70 yıldır uluslararası hukuku hiçe sayarak, Filistinlilerin topraklarını çalıyor, onları öldürüyor, BM kararlarının aksine hareket ederek, bütün Filistin’i İsrail toprağı yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- Aşırı sağcı bakanların konferansa katılımı engellendi

Avusturya’nın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen konferansa, uluslararası Yahudi kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Başbakan Sebastian Kurz ve Eğitim Bakanı Heinz Fassmann da katıldı.

Avusturya Yahudi Cemaati, koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) kabinede yer alan bakanların konferansa katılmasını engelledi.

Konferansa İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun da katılacağı duyurulmuş ancak İsrail’de yaşanan hükümet krizi nedeniyle Netanyahu ziyaretini iptal etmişti.

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