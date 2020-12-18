Ay burcu nedir? Ay burcunun özellikleri neler?

Doğduğunuz anda güneşin o anki konumu sizin normal burç olarak bildiğiniz doğum burcunuzu oluştururken, ayın o anki konumu ise ay burcunuzu vermektedir. Astrolojiyi yakında takip eden bir çevreye sahipseniz ay burcunun daha önce duymuş olabilirsiniz. Peki nedir bu ay burcu? Ay burcu nedir? Ay burcunu, doğum burcunu bilenler kolaylıkla anlayabileceklerdir. Kişi doğduğu anda ayın bulunduğu konuma bağlı olarak bazı özelliklerin insanda bulunabileceğine dair yapılan yorumlara, ay burcu denir. Ay burcu genellikle içerisinde; kişisel seçimler, karakterler ve diğer ay burcu bireylerden ayıran özellikler gibi konuları barındırır. Yükseleniniz başkalarının sizi nasıl gördüğünü gösterir. Oysa ki ay burcunuz ise başkaları tarafından nasıl algılandığınızı göstermektedir. Güneş ve ay burcu arasında bir bağlantı kuracak olursak eğer güneşe beden, aya ise ruh denilebilir. Ay burcu varlığınızın bir parçası niteliğindedir. Ay iki günde bir kayarak farklı burçların yorumlanmasında astroloji bilimine yardımcı olur. Ayrıca ay burcunuz sizlere, kendinizi nasıl rahat hissedeceğiniz hakkında da bilgiler verip, hayatınızda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini ve nasıl bir metod uygulamanız gerektiğini anlatır.

Ay burcu nasıl tespit edilir? Ay burcunu tespit edebilmek için ilk olarak yapmanız gereken doğduğunuz yılın ve doğduğunuz ayın kesiştiği burcu bulmak olmalıdır.

Daha sonra doğum tarihinizin denk geldiği güne karşılık gelen sayıyı not edin.

İlk olarak hesapladığınız burcun üzerine, ikinci olarak hesapladığınız sayı kadar devam edin.

Eklediğiniz sayı burç sayısını aşıyor ise devamlı olarak başa sararak eklemeye devam edin.

Çıkan burç sizin ay burcunuz olacaktır. Ayrıca internet üzerinden de arama motoruna “ay burcu hesapla” yazarak karşınıza çıkan sitelerden birine tıklayabilir, sonrasında doğum tarihi, doğum saati ve dakikası gibi bilgiler ile giriş yaparak saniyeler içerisinde ay burcu hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ay burcu hesaplamayı öğrendiniz sıra geldi ay burçlarının özelliklerini öğrenmeye: Koç ay burcu özellikleri nelerdir? Ay burcu koç çıkanlar, belirgin olarak sert, ateşli ve cazibeli insanlardır. İhtiyaçları oldukça fazla olan koç ay burçları, ihtiyaçlarının bi an önce karşılanmasını isterler. Enerji dolu ve atılgan yapıları olduğundan biraz sakar olmaları gayet doğaldır. Kalplerini çarptıracak her türlü olaya, olguya, kişiye tamamdırlar. Koç ay burcuna sahip erkekler çok sık ilişki değiştirirken, kadınları ise ilk görüşte aşık olan kişilerdir. Genellikle evlilikler dalgalanmalı ve sorunlu geçmektedir. Buna bağlı olarak kısa evlilikler yaşanmaktadır. Emir almaktan kesinlikle hoşlanmazlar ve sürekli kendilerinin söz sahibi olmalarını isterler. Onları kızdırmayı asla istemezsiniz. İnatçı ve asabi insanlardır.

Boğa ay burcu özellikleri nelerdir? Boğa ay burcu kişilerin özellikleri, venüse bağlı olarak sevgi ve güzellik üzerinedir. Estetiğe oldukça fazla önem veren ay burçları, keyiflerine de bir o kadar düşkündür. Yemekler onlar için vazgeçilmezdir ve onun için çok fazla çaba gösterirler. İçine kapanık insanlardır. Yani duygu ve düşüncelerinin kolay kolay birileriyle paylaşmazlar. Dışarıdan oldukça neşeli görünürler, kalplerinde hiç kötülük yoktur. İnsanlar hakkındaki analizleri ve sezgileri oldukça kuvvetlidir. Sevgi dolu insanlardır birilerine körü körüne güvenebilir. Sanat dallarının hepsinde başarılı olabilecekleri gibi en çok müziğe ilgi duyup başarılı olurlar. Hatasını kabul etmez ve genelde fikirleri sabittir. Kafalarında zengin olma hayalleri vardır. İlişkilerde oldukça kıskançtırlar. İkizler ay burcu özellikleri nelerdir? Kıvrak zekası ile dikkatleri üzerine toplayan kişileri içerisinde barındırır. Meraklı ve girişken insanlar olmakla birlikte iletişim araçları ve bilgi kaynaklarına düşkündürler. Bilmek, yeni şeyler öğrenmek onların en çok istediği şeylerden biridir. Öğrendiği bilgileri başkalarıyla da paylaşmak isteyen ikizler ay burçları, dışarıdan oldukça geveze görünürler. Kadınları ilişkilerde aktif ve konuşkan, erkekleri ise maceracıdır.

Yengeç ay burcu özellikleri nelerdir? Sezgileri maksimum seviyede duyguları oldukça gelişmiş kişilerdir. Empati yetenekleri gelişmiştir. Genellikle herkesin anlaşabildiği insanlardır. Evcil insanlardır. Aileleri her şeylerinden önemlidir. Dostluk kavramına çok önem verirler ve onlara derinden bağlanırlar. Aslan ay burcu özellikleri nelerdir? Dürüst ve yardımsever bir kişilikleri vardır. Iyi niyetlidirler ve özgüvenleri oldukça yüksektir. Karşısındaki kişiyi etkilemek için her şeyi yaparlar. Her arkadaşlıkta hem ilişkilerde sahiplenici kişilerdir. Başak ay burcu özellikleri nelerdir? Zekalarıyla tanınan başak burcu kişilerinin memnun etmek o kadar değildir. Eleştirel bir yapıya sahip olan başak ay burcu kişileri, pratik zekalıdır ve karşısındaki kişiden de böyle olmalarını bekler. Mantıklarıyla hareket ettiklerinden romantik insanlar değildirler. Utangaç bir yapısı vardır ama dışarıdan ciddi bir kişi olarak gözükür. Terazi ay burcu özellikleri nelerdir? Yalnızlık onlara zulüm gibi gelmektedir. Arkadaşlık ilişkileri kuvvetlidir. Dili ile karşısındakileri etkilemeyi severler. Tartışma ve kavga ortamlarından uzak dururlar. Adil kişilerdir. Evlilik onlar için çok önemli olduğundan erken evlenme görülebilir.