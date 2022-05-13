Ay toprağında yetiştirildi! Sonuçlar hayrete düşürdü: Bir ilk...

Eğer gelecekte Ay yüzeyine bir koloni kurulacaksa Ay'da mahsul yetiştirmek çok önemli olacak. Bu önemin farkında olan ABD'deki Florida Üniversitesi'nden bilim insanları ise Ay toprağını kullanarak bir ilke imza attı.

Araştırmacılar, NASA'nın Apollo astronotları tarafından Ay'dan toplanan toprakta başarılı bir şekilde bitki yetiştirdi. Bu, bir ilk oldu.

AY TOPRAĞINDA BİTKİ YETİŞTİ! SONUÇLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Araştırmacıların sert Ay toprağında herhangi bir şeyin filizlenip filizlenmeyeceğine dair hiçbir fikri yoktu. Onlar, yeni nesil Ay kaşifleri tarafından yiyecek yetiştirmek için kullanılıp kullanılamayacağını görmek istediler. Ancak sonuçlar onları hayrete düşürdü.

Geçen yılın başlarında NASA'dan 12 gram Ay toprağı alan araştırmacılar, bu toprağı kullanarak geçen mayıs ayında bir laboratuvarda ekim yaptı. Araştırmacılar, turpgiller familyasından görece sık rastlanan bir bitki türü olan fare kulağı teresi ekti. Fakat Ay toprağındaki filizler ve kökler dünyadan alınan topraktakilere kıyasla daha yavaş büyüdüler.

UMUTLAR ARTTI: "İLERİYE DOĞRU ATILMIŞ BÜYÜK BİR ADIM"

Bulgular, gelecekteki uzay görevleri sırasında Ay'da bitkilerin yetiştirilebileceği ve hatta insanlığın bir ay kolonisi kurmasını sağlayabileceğine dair umutları artırdı.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden uzay bitkisi biyoloğu Simon Gilroy, “Bu, bitki yetiştirebileceğinizi bilmek için ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Bir sonraki gerçek adım, gidip bunu Ay'ın yüzeyinde yapmak." dedi.

