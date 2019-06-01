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Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Sivas’ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir çocuk ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı.

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Sivas’ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir çocuk ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı. Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk can acısı ile zor anlar yaşadı. Çocuğun ayağını kendi imkanları ile kurtaramayacağını anlayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve giden itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından çocuğun ayağı zarar görmeden kurtarıldı.

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

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