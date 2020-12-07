Ayak kokusuna ne iyi gelir? Ayak kokusu nasıl giderilir? Ayak kokusu neden olur ve nasıl geçer?

Günlük hayatta herkesin başına gelebilecek olan ayak kokusu problemi, kişinin canını sıkmakla beraber motivasyonunu da düşürür. Kişinin sosyal yaşantısını etkileyen bu problem ayakların gün içerisinde terlemesi gibi bir nedene bağlı olarak oluşabilir. Bunun için doğal ve uygulaması kolay birçok ayak kokusu giderme yöntemi bulunur. Ayak Kokusu Neden Olur? Günlük rutinde gün boyu ayakkabının içinde duran ayaklar terler ve bu ter sonucu bakteri oluşur. Oluşan bakteriler ayakta, ayakkabıda ve çorapta birikir. Böylece başka bir ayakkabı bile giyilse o bakteriden kaynaklanan ayak kokusu tekrarlanacaktır. Ayak kokusunun başlıca nedenlerinden biri terlemedir. Tiroit bezlerinin olması gerektiğinden fazla çalışması da ter bezlerini aktifleştirerek ayak kokusu yapabilir. Vücutta aşırı terlemenin meydana gelmesi olayı “ hiperhidrozis” olarak adlandırılır. Vücudun her yerinde meydana gelebilecek bu terleme, genellikle el ve ayaklarda kendini gösterir. Bu terleme ayakların gün içinde çok fazla ayakkabı içinde kalmasıyla, tiroit hastalığıyla olduğu gibi hormonlarda meydana gelen değişikliklerden de kaynaklanabilir. Bu hormon değişiklikleri ayaklarda koku yapabilir. Bunun yanında mantar hastalığı da ayaklarda koku sorununa neden olabilir. Bir mikroorganizma türü olan mantarlar ayakta beslenip çoğalabilirler. Ayakta beslenip çoğalan mantarlar ayak kokusuna neden olur.

Ayak Kokusu Nasıl Geçer? Ayak kokusunun ne olduğu ve ne gibi sebeplerden oluştuğu hakkında bir fikir sahibi olunsa da ayak kokusu giderici yöntemler merak konusudur. Bunun için öncelikle ayakların temizliğine önem gösterilmesi gerekir. Ayaklar gün içinde sık sık yıkanmalıdır. Özellikle topuklarda biriken ölü deriler kokuya neden olabilir. Bu yüzden ölü deriler sık sık temizlenmelidir. Ayaklar yıkandıktan sonra tamamen kurutulmalıdır. Parmak araları da dahil olmak üzere her yer kurulanmalı, ıslak yer kalmamalıdır. Ayak kokusu için çorap ve ayakkabı seçimine çok dikkat edilmesi gerekir. Gün içinde ayakların terlemesine neden olacak çoraplar tercih edilmemelidir. Çorap alırken ter tutmayan çorap seçmeye özen gösterilmelidir. Çorapların içeriğine dikkat edilerek alınırsa, ayak kokusu önlenebilir. Pamuklu çoraplar polyester ve naylonun aksine cildi rahatlatır ve ter tutucu özelliğe sahiptir. Çoraplar her zaman temiz olmalı ve mümkünse gün içinde değiştirilmelidir. Ayakkabı seçiminde ise sentetik olan seçenekler yerine mümkünse gerçek deri gibi malzemelerle üretilen ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava alan ayakkabıların tercih edilmesi, ter kokusunu önleyecektir. Ayak kokusu doğru ayakkabı seçmemekten kaynaklanabilir bu yüzden bu konuda dikkatli olunmalıdır.

Bunun yanında gün sonunda ayakkabı çıkartılırken kesinlikle havalandırılmalıdır. Taze hava var olan terin yerini alacaktır.

Ayak kokusu için doktor yardımı da alınabilir. Ayak kokusu ilaç ile tedavi edilebilir. Ayrıca ayak kokusu sprey kullanımıyla da büyük oranda giderilebilir. Doğal Çözümler İle Ayak Kokusuna Çare Ayak kokusu için ayakkabı seçimi, çorap seçiminden sonra evde uygulanabilecek doğal ayak kokusu çözümlerine de göz atmak iyi olacaktır. Böylece doğal çözümler ile büyük bir problemden kurtulabilirsiniz. Sirke: Hijyen konusundaki doğal çözümlerde en iyi seçeneklerden biridir. Bakterilerin yaşaması için gerekli olan ortamı tamamen yok eden sirke, ayaktaki ter bezlerinin yavaş çalışmasını sağlar ve ayak kokusu için kesin çözüm sunar. Bunun için her duştan sonra 5 bardak su bir kovaya eklenmelidir. Daha sonra içine 6 çorba kaşığı sirke ilave edilmelidir. Ayakların bu karışım içinde 10-15 dakika bekletilmesi gerekir. Uygulama sonunda ayakta sirke kokusu kalabilir. Bunun için sabunla yıkanmalı ve iyice durulanmalıdır. Bakterileri yok eden sirke ile bu dertten kurtulmak mümkündür.

Lavanta yağı: Lavanta yağı da sirke gibi bakterileri temizler. Bunun yanında ayakların çok güzel kokmasını sağlar. Sakinleştirici özelliği de bulunan lavanta yağı, ayak kokusu için güzel kokulu bir çözüm sunar. Bunun için kova ılık su ile doldurulmalıdır. Ilık su ile dolu olan kovaya 10-15 damla lavanta yağı ekleyerek ayaklar 20 dakika kadar bekletilmelidir. Çay / Ada Çayı: Ayak kokusu kesin çözüm için tercih edilebilecek doğal yöntemlerden biri de çaydır. İçerdiği maddeler sayesinde bakteri önleyici özelliğe sahiptir. İçinde tanik asit bulunan siyah çay, ayak derisinde bulunan gözenekleri küçültür ve ayak terlemesi sorununa çözüm sağlar. Bunun için 3 poşet çay çaydanlıkta güzelce demlenmelidir. Demleme sonrası yarısına kadar su doldurulan bir kovaya boşaltılmalıdır. Diğer yöntemlerde olduğu gibi çay karışımında da ayaklar 20 dakika bekletilmelidir. Bu işlem siyah çay yerine adaçayı ile de uygulanabilir. Adaçayını da çay gibi demlemek ve su içine ekleyerek belirli bir süre beklemek gerekir. Güzel kokusuyla çaya bir alternatif olacaktır.