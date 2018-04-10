Ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz

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İşte ayak masajının 10 inanılmaz faydası...

1 / 11 Tansiyonu düşürür Yüksek tansiyon kalp krizlerinin önde gelen nedenidir. Kan basıncını düşürmek ve yönetmek için yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi gereklidir, ancak düzenli olarak ayaklarınıza masaj yapmak, tedavinize yardımcı olabilir.

2 / 11 Regl ve menopoz belirtileri ile başa çıkar Günlük ayak masajı, adet öncesi sendrom ve gerginliğe, uykusuzluk, baş ağrıları ve ruh hali değişiklikleri de dahil olmak üzere menopoz semptomlarını hafifletebilir. Masaj noktası ayağınızın iç kısmında bulunuyor.

3 / 11 Kanser semptomlarını ve kemoterapinin yan etkilerini hafifletir Michigan State Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı bir çalışmada, ayak masajlarının kanser hastalarının sadece ağrı ve bulantıyı değil aynı zamanda nefes darlığı ve düşük enerji seviyeleri gibi tedaviyle ilişkili diğer semptomları hafiflettiği tespit edildi.

4 / 11 Multipl skleroz (MS) belirtileri Multipl sklerozdan muzdarip insanlar, çift görme, kas güçsüzlüğü, duyu bozukluğu, koordinasyon gibi çeşitli problemlerle karşılaşabilirler. Bu hastalarda duyusal ve idrar semptomlarını hafifletmeye yarayan ayak refleks masajı uygulanır.

5 / 11 Gebe kadınlarda ödem etkilerini azaltır Sıvı birikimine bağlı olarak ayakların ve ayak bileklerinin şişmesi olarak bilinen ödem, şiddetli ağrıya neden olabilir ve genellikle son trimesterde gebe kadınlar arasında oldukça yaygındır. Ayaklarınızaher gün 10-20 dakika kadar masaj yaparak rahatlayabilirsiniz.

6 / 11 Hamile kadınlara yarar sağlar Ayak masajı, hamile kadınlar için doğum zamanı ve doğum sırasında iyileşme süresinin yanı sıra doğum sırasında ağrı kesicilere olan ihtiyaç açısından faydalıdır. Çalışmalar, refleksolojiye dayalı ayak masajlarının, bir kadının vücudunun daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu göstermiştir.

7 / 11 İyi bir uyku çekin Herkes iyi bir uykuya ihtiyaç duyar. Sıcak bir banyo bunu başarmak için harika bir yoldur. Bir ayak masajı ile birleştirmeyi deneyin ve bebek gibi uyuyacağınızdan emin olabiliriz.

8 / 11 Daha iyi seks hayatı olsun Zor bir günün ardından ayak masajı yapmayı kim istemez ki? Sadece rahatlatıcı değil aynı zamanda ön sevişmeye başlamak için harika bir yol. Ayak tabanındaki sinir uçlarının konsantrasyonu göz önüne alındığında, bu bölgeye masaj yapmak iyi bir cinsel bir deneyim olabilir.

9 / 11 Baş ağrısına veda edin Ayak masajı yapmak baş ağrısından kurtulmanın etkili bir yoludur. Omuz, boyun başınızın önü ve arkasında ağrı hissediyorsanız ayağınızdaki çeşitli noktalara masaj yapmak, bu ağrılardan etkili bir şekilde kurtulmanızı sağlayabilir. Sinüzit nedeniyle ağrı: Her ayak parmağındaki eklem noktalarına sıkıca bastırın ve masaj yapın. Omuz ve boyun gerginliğinden dolayı ağrı: Ayaklarınızın her tarafına hafifçe masaj yapın. Ardından başparmağınız ile işaret parmağı arasındaki alanı dairesel hareketle masaj yapın. Ayrıca, küçük ayak parmağının hemen altındaki bölgeye masaj yapın. Büyük ayak parmağınızın içindeki alanı birkaç kez sıkın ve serbest bırakın. Şakakta ağrı varsa: Büyük ayak parmağınızın içindeki alanı birkaç kez sıkın ve serbest bırakın.

10 / 11 Ayak refleksolojisiyle omurga ağrısı rahatlaması Her iki ayağınızın iç kısımları omurga ile eşleştirilebilir. Ayağınızdaki ilgili noktayı uyararak omurgadaki ağrıdan kurtulabilirsiniz. Noktaya derin bir basınç uygulayın ve dairesel hareketlerle yaklaşık 30-45 saniye masaj yapın.