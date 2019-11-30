Vücudumuzdaki sinir uçlarının yaklaşık olarak 7.000 tanesi ayak tabanlarımızda bulunmaktadır. Ayaklarımız aynı zamanda tüm sinir uçlarının sonlandığı yerdir. Gün içerisinde, özellikle rahatsız ayakkabıların içerisinde kapalı kalan ve çok fazla yorulan ayaklarımızı rahatlatmamız oldukça önemli. Sürekli ihmal ettiğimiz ayaklarımızı, kendiniz için ayıracağınız kısa bir zamanda rahatlatmaya çalışın.

Masaj salonuna vakit ayıramıyorsanız evde de uygulayabileceğiniz kısa masajlarla ayaklarınızı rahatlatabilirsiniz. Ayrıca ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz. İşte ayak masajının faydaları.



