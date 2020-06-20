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Ayak tabanındaki ölü derileri yok etmek için bir de bu mucizevi iksiri deneyin! Kahve, limon...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ayak altında bulunan, nasırlaşmış ölü deri tabakasından kurtulmanın tek yolunun kuaför olduğunu düşünüyorsanız; yanılıyorsunuz! Evde basit ve pratik yöntemlerle ayak tabanı bakımınızı kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı? İşte ayak tabanında bulunan ölü derilerden kurtulmanın en doğal ve pratik yolları!

Ayak tabanındaki ölü derileri yok etmek için bir de bu mucizevi iksiri deneyin! Kahve, limon...

Giydiğimiz sandalet ve terliklerin içinde ayaklarımızın daha bakımlı ve yumuşak görünmesi için ölü derilerden kurtulmak gerekiyor. Eğer siz de, yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde, ayaklarınıza bakım yapmak istiyorsanız birazdan bahsedeceğimiz adımları haftada 1 defa uygulamayı deneyebilirsiniz.

İLK ADIM: HAYDİ AYAKLAR ILIK SUYA!

l Öncelikle bir kovaya sıcak-ılık arası su doldurun ve ayaklarınızı kovanın içine daldırın. Arkanıza yaslanarak tüm günün yorgunluğunu atmaya başlayın. Bu uygulama ummadığınız kadar iyi hissettirecek!

l Ilık suda ayaklarınızı 10-15 dakika bekletin. Bu şekilde ayak tabanında bulunan ölü derileri yumuşatmış olacağız.

İKİNCİ ADIM: ÖLÜ DERİLERDEN KURTULMA VAKTİ!

l İhtiyacınız olan malzemeler, ponza taşı veya ayak törpüsü.

l Derisi yumuşamış ayağınızı bir havlu yardımı ile kurulayarak ayak törpüsü ile törpülemeye başlayın.

l Törpüleme işlemini yaklaşık 10 dakika devam ettirin.

ÜÇÜNCÜ ADIM: ZEYTİNYAĞI-ŞEKER İKİLİSİ İLE PEELİNG!

l Zeytinyağı ve şekeri karıştırın.

l Daha sonra ayaklarınıza bu karışımla peeling yapın.

l Tüm ayak bölgenize ve tırnak kenarlarına bu işlemi uygulayabilirsiniz.

l Zeytinyağı ve şekerin yumuşatıcı etkisine inanamayacaksınız! Eğer ponza taşı veya ayak törpüsü yoksa sadece bu peeling işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

DÖRDÜNCÜ ADIM: EV YAPIMI AYAK MASKESİ

Ölü derilerden kurtulmanın diğer bir yolu düzenli olarak ayak maskesi uygulamak.

l Buzdolabı poşetinin içerisine yüksek etkili nemlendirici krem veya vazelin ya da zeytinyağı, çilek yağı, limon yağı, badem yağı gibi bitkisel yağlar ve biraz limon suyu ekleyerek karıştırın.

l Diğer ayağınız için bu poşetten bir tane daha hazırlayın.

l Poşetleri dikkatlice ayaklarınıza geçirin ve karışımı iyice yedirin.
l 10-15 dakika bekletin.

l Ayak maskesini haftada 1 kez uygulayabilirsiniz. Bu şekilde ayak tabanında ölü deri oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

ÖLÜ DERİ DÜŞMANI: LİMON!

Limon ve limon kabuğunun mucizeleri saymakla bitmiyor. Limon ayaklardaki ölü deriyi arındırmada da oldukça etkili.

l Bunun için öncelikle ayaklarınızı 10-15 dakika limon karışımlı ılık su içerisinde bekletin. Ilık limonlu su ayak tabanında bulunan ölü derilerin yumuşamasını kolaylaştıracaktır.

l Daha sonra limon kabuğunun iç beyaz kısmı ile ayak tabanlarınızı ovun. Bu işlemi 10 dakika sürdürün. Alacağınız sonuca inanamayacaksınız!

MUCİZEVİ ETKİ: KAHVE PEELİNGİ!

Kahvenin her türlüsü güzellik sektöründe mucizeler yaratmaya devam ediyor. Siz de Türk kahvesi telvesi veya filtre kahve ile ayak tabanlarının bakımını gerçekleştirebilirsiniz.

l Ayaklarınızı ılık su dolu bir kovanın içerisinde 10-15 dakika bekletin. Bekleme işlemi sırasında arkanıza yaslanarak kahvenizi yudumlayın.

l Daha sonra kahve telvesi yardımıyla ayaklarınızı ovun. Ovma işlemini 10-15 dakika sürdürmeye çalışın.

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