Ayak tabanındaki ölü derileri yok etmek için bir de bu mucizevi iksiri deneyin! Kahve, limon...

Giydiğimiz sandalet ve terliklerin içinde ayaklarımızın daha bakımlı ve yumuşak görünmesi için ölü derilerden kurtulmak gerekiyor. Eğer siz de, yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde, ayaklarınıza bakım yapmak istiyorsanız birazdan bahsedeceğimiz adımları haftada 1 defa uygulamayı deneyebilirsiniz. İLK ADIM: HAYDİ AYAKLAR ILIK SUYA!



l Öncelikle bir kovaya sıcak-ılık arası su doldurun ve ayaklarınızı kovanın içine daldırın. Arkanıza yaslanarak tüm günün yorgunluğunu atmaya başlayın. Bu uygulama ummadığınız kadar iyi hissettirecek! l Ilık suda ayaklarınızı 10-15 dakika bekletin. Bu şekilde ayak tabanında bulunan ölü derileri yumuşatmış olacağız. İKİNCİ ADIM: ÖLÜ DERİLERDEN KURTULMA VAKTİ!



l İhtiyacınız olan malzemeler, ponza taşı veya ayak törpüsü. l Derisi yumuşamış ayağınızı bir havlu yardımı ile kurulayarak ayak törpüsü ile törpülemeye başlayın. l Törpüleme işlemini yaklaşık 10 dakika devam ettirin. ÜÇÜNCÜ ADIM: ZEYTİNYAĞI-ŞEKER İKİLİSİ İLE PEELİNG!



l Zeytinyağı ve şekeri karıştırın. l Daha sonra ayaklarınıza bu karışımla peeling yapın.