Ayakkabı nasıl boyanır? Bu öneriler ayakkabınızın ömrünü uzatıyor

Ayakkabılarınızın, uzun süre yeni gibi görünmesini istiyorsanız, belli aralıklarla boyamanız gerekir. Boyama işlemini doğru şekilde yaptığınızda ayakkabılarını uzun süre yeni görünümünü korur. Hem temiz hem de kusursuz görünüm için bakın ayakkabıları nasıl boyamak gerekir:

İhtiyacınız olanlar:

Ayakkabı boyası,

Boya süngeri

Ayakkabı cilası,

Cila süngeri,

Cila fırçası,

Temiz bez,

Ayakkabı fırçası

ADIM ADIM AYAKKABI BOYAMA YÖNTEMİ

1. Adım: Malzemeleri Hazırlayın: Boyama işleminde kullanacağınız boya, cila, sünger, fırça ve bezi hazırlayın. Boyanın ayakakbı renginde olmasına dikkat edin. İçinde vernik olan boyaları kullanamyın. Bu tür boyalar ayakkabınızın bir süre sonra çatlamasına neden olur.

2. Adım: Ayakkabıyı Temizleyin: Ayakkabının üzerindeki toz ve çamuru nemli bir bezle veya bir ayakkabı fırçasıyla temizleyin.

3. Adım: Ayakkabıyı Boyayın: Süngeri boyaya batırıp bir miktar boya alın ve ayakkabının üzerinde dairesel hareketlerle gezdirin. Kuruduğunda çatlayıp, dökülmemesi için boyayı ince bir katman şeklinde sürün.

Bu işlemler esnasında eldiven kullanmak, ellerinizin boya olmasını önleneyecektir.

4. Adım: Kurumasını Bekleyin: Boya kurudukça rengi matlaşacaktır.

5. Adım: Cila Sürün: Cila için kullanacağınız süngeri cilaya batırdıktan sonra ayakkabının her yerinde dairesel hareketlerle gezdirin.

6. Adım: Ayakkabınızı Fırçalayın: Boya ve cilayı iyice deriye yedirmek için ayakkabınızı fırçalayın. Boya, ayakkabınızın derisini besleyerek ömrünün uzamasını sağlar.

