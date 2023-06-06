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  4. Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Tapınakta çıplak yaptığı protesto olay yarattı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Tapınakta çıplak yaptığı protesto olay yarattı

06.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimliği henüz belirlenemeyen bir turist ayakkabıları ve çorapları dışındaki tüm kıyafetlerini çıkartarak Roma’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda ilginç bir protestoya imza attı. Turistin Ukrayna savaşını protesto etmek için çıplak kaldığı anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Tapınakta çıplak yaptığı protesto olay yarattı

Vatikan’da Aziz Petrus Bazilikası’nın tepesinde sadece çorapları ve ayakkabılarıyla duran bir adam dikkatleri çekti. Kimliği henüz tespit edilmeyen turistin Ukrayna savaşını protesto etmek için soyunması sosyal medyada viral olmasını sağladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Rusya’nın işgalini açıkça protesto eden turistin sırtında, “Ukrayna’daki çocukları kurtarın” cümlesinin yer aldığı fark edildi.

ANINDA SORGUYA ALINDI

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Mail'in bildirdiğine göre, Vatikan görevlileri çıplak protestocuyu çabucak yakaladı. Görevlileri protestosuna son vermesini istediği turiste kıyafetleri geri giydirildi ve İtalyan polisine teslim edildi. Gözaltına alınan adamın sorgusunun devam ettiği ifade edildi.

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Vatikan Rusya Ukrayna Protesto

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