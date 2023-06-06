Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Tapınakta çıplak yaptığı protesto olay yarattı

Vatikan’da Aziz Petrus Bazilikası’nın tepesinde sadece çorapları ve ayakkabılarıyla duran bir adam dikkatleri çekti. Kimliği henüz tespit edilmeyen turistin Ukrayna savaşını protesto etmek için soyunması sosyal medyada viral olmasını sağladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Rusya’nın işgalini açıkça protesto eden turistin sırtında, “Ukrayna’daki çocukları kurtarın” cümlesinin yer aldığı fark edildi.

ANINDA SORGUYA ALINDI

Mail'in bildirdiğine göre, Vatikan görevlileri çıplak protestocuyu çabucak yakaladı. Görevlileri protestosuna son vermesini istediği turiste kıyafetleri geri giydirildi ve İtalyan polisine teslim edildi. Gözaltına alınan adamın sorgusunun devam ettiği ifade edildi.