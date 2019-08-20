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Ayakkabılarınızda oluşan kırışıkları gidermenin kolay yolu!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 20.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

Yepyeni ayakkabılarınızda oluşan kırışıklıklar oldukça rahatsız edici gelebilir ama neyse ki onları düzeltmeye yardımcı olacak bir ipucu biliyoruz: Ütü ve havlu! İşte Twitter'da viral olan o basit yöntem...

Ayakkabılarda oluşan kırışık görünüm can sıkıcı olabiliyor. Özellikle de ayakkabılarınız yeniyse. Shantel dé Bonsu adındaki Twitter kullanıcısı ise bu problemden kurtulmanın yolunu paylaştı. İşte ayakkabılarınızı tekrar eski haline döndürmenin basit adımları.

  1. Adım: Ayakkabılarınızın içini eski bir gazete, havlu, çorap ya da bir bez parçasıyla doldurun.

  2. Adım: Küçük bir havlu ya da bezi sıcak suda ıslatın ve fazla suyunu sıkın.

  3. Adım: Islak havluyu ayakkabının kırışıklık olan uç kısmına koyun.
  4. Adım: Ve ütü ile üzerinden birkaç defa geçin. İşte bu kadar.

Genç kadının paylaştığı öneri, birçok Twitter kullanıcısın da övgüsünü topladı ve kullanıcılar bunu kendi ayakkabılarında deneyerek öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaştılar.

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