Ayakkabılarınızda oluşan kırışıkları gidermenin kolay yolu!

Ayakkabılarda oluşan kırışık görünüm can sıkıcı olabiliyor. Özellikle de ayakkabılarınız yeniyse. Shantel dé Bonsu adındaki Twitter kullanıcısı ise bu problemden kurtulmanın yolunu paylaştı. İşte ayakkabılarınızı tekrar eski haline döndürmenin basit adımları.
Adım: Küçük bir havlu ya da bezi sıcak suda ıslatın ve fazla suyunu sıkın.
Genç kadının paylaştığı öneri, birçok Twitter kullanıcısın da övgüsünü topladı ve kullanıcılar bunu kendi ayakkabılarında deneyerek öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaştılar.
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