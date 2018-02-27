Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Saç bukleleri yapımında,

Alüminyum folyo ile düz saçlarınızı bir gecede güzel buklelere dönüştürebilirsiniz. Biraz uğraş gerektirir ama bu video siz yardımcı olacaktır.

Soğuk algınlığından kurtulun

Birçok grip belirtisini alüminyum folyo kullanarak ve hiçbir ilaç almadan atlatabilirsiniz. Ayaklarınızı yaklaşık 5-7 kat folyo ile sarmayı deneyin. Folyo, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bazı soğuk algınlığı semptomlarınıza karşı yardımcı olabilir. Ayaklarınızı iki saat nefes almasını sağlayın ve aynı işlemi tekrarlayın. Birkaç gün içinde bir gelişme göreceksiniz. Elbette, semptomlarınız bir haftadan uzun sürerse doktorunuza görünmelisiniz.

Yanıkları hafifletin

Bu kimsenin aklına gelmez ama... Amerikalı araştırmacılar, doktorların taze yanıkları folyo ile tedavi etmelerini öneriyor. İlk önce, yarayı dikkatle temizleyerek, yanık üzerinde oluşan suyu temiz bir havluyla temizleyin. Merhem sürün ve üzerine gazlı bez sarın. Gazlı bezin üzerine de folyoyu sarın. Bantla sabitledikten sonra acı hafifleyene dek bekleyin.