KADIN

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 09:09 | Son Güncelleme

Alüminyum folyo hemen hemen tüm mutfaklarda bulunabilen malzemelerden biri. Peki, çoğunlukla fırın yemeklerinde ve artan yemekleri sarmakta kullandığımız alüminyum folyoyu kendinize sarmayı hiç düşündünüz mü? Bu hiç kötü fikir değil. İşte alüminyum folyonun 5 kullanım alanı...

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Saç bukleleri yapımında,

Alüminyum folyo ile düz saçlarınızı bir gecede güzel buklelere dönüştürebilirsiniz. Biraz uğraş gerektirir ama bu video siz yardımcı olacaktır.

Soğuk algınlığından kurtulun

1

Birçok grip belirtisini alüminyum folyo kullanarak ve hiçbir ilaç almadan atlatabilirsiniz. Ayaklarınızı yaklaşık 5-7 kat folyo ile sarmayı deneyin. Folyo, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bazı soğuk algınlığı semptomlarınıza karşı yardımcı olabilir. Ayaklarınızı iki saat nefes almasını sağlayın ve aynı işlemi tekrarlayın. Birkaç gün içinde bir gelişme göreceksiniz. Elbette, semptomlarınız bir haftadan uzun sürerse doktorunuza görünmelisiniz.

Yanıkları hafifletin

Bu kimsenin aklına gelmez ama... Amerikalı araştırmacılar, doktorların taze yanıkları folyo ile tedavi etmelerini öneriyor. İlk önce, yarayı dikkatle temizleyerek, yanık üzerinde oluşan suyu temiz bir havluyla temizleyin. Merhem sürün ve üzerine gazlı bez sarın. Gazlı bezin üzerine de folyoyu sarın. Bantla sabitledikten sonra acı hafifleyene dek bekleyin.

3

Yorgunluk durumunda

Çok fazla stresli bir günün sonunda kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız, alüminyum folyo size enerjik bir his verecek. Birkaç ince folyo şeridini yırtın ve dondurucuya yerleştirin. 2-3 saat sonra onları alın. Yanaklarınıza ve göz kapaklarınıza koyun. Kaslarınızın rahatladığını ve gevşediğini göreceksiniz.

4

Ağrılı eklemlerden kurtulun

Alüminyum folyo, ağrılı artrit, gut veya siyatik hastalığı olan insanlar için gerçek bir hayat kurtarıcı olabilir. Ağrılı bölgeye folyo sarmaya çalışın ve hareketlerinizi sınırlandırmaya dikkat edin. Folyoyu bir gece veya bir gün bırakın. 10 gün boyunca tekrarlayın ve sonra tekrar uygulamadan önce iki hafta bekleyin. Ağrınızın azaldığını görünce şaşıracaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
alüminyum folyo kullanımı sağlık

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ayaktaki terle vücuda geçen alüminyum kist ve kansere yol açarsa ne olacak...
vücudumuza ağır metal alalım yani, her sakallıyı dede sanan buyursun denesin.
alüminyum vücuda toksik etki yapar dikkat!!!
aliminyum zehirli değilmi alzaymer yapmıyormu?
Alüminyumun insan vücuduna zararları bu saydıklarınızdan fazla özellikle hazır su alırken dikkat edin içerisinde alüminyum olanlardan uzak durun... Alüminyumun en belirgin zararı unutkanlığa yol açmasıdır...
alzaymer kötüdür..aliminyüm vucutta fazla olursa alzaymer yapar derler
yanık için kesinlikle aleovera kaktüsü'nü öneririm her evde muhakkak bulunmalı,mucize bir bitki,15 günde bir sulasanız yeterli,deriyi tamamen iyileştirip iz dahi kalmıyor,yeni söndürülmüş tasarruflu ampülü farkında olmadan sökerken sağ el parmaklarımın iç kısımları tasarruflu ampülün şekli gözükecek şekilde yandı,aleovera kaktüsünden bir yaprağı kesen annem,içindeki şeffaf jel sıvıyı yanık yere sürdükten 3 dakika sonra acı yok oldu yarım saatte de yanık izinden eser kalmadı,gerçek bir mucize şiddetle tavsiye ederim,özellikle çocuklu ailelerin evinde bulundurulması lazım,...
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