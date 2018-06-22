Ayaklarınızın sağlığınız hakkında neler söylediğine bakın

İşte genel sağlığınız için endişe verici bir gösterge olabilecek, ayaklarda kendini belli eden bazı semptomlar...

Birçok sağlık sorununuzu ayaklarınıza bakarak anlayabilirsiniz

1 / 12 Kılsız ayaklar İnsanların çoğunluğunun ayakları üzerinde birkaç kıl vardır. Ancak, ayağınızın pürüzsüz hale geldiğini fark ederseniz bu ciddi bir dolaşım probleminin bir işareti olabilir.

2 / 12 Kaşık tırnak veya batık ayak tırnakları Koilonychia tırnakların şeklini etkileyen bir durumdur. Koilonychia'lı insanların tırnakları içe doğru kıvrılır ve bir kaşık gibi görünür. Bu durum, dünyadaki en yaygın kan hastalığı olan anemi olarak bilinen demir eksikliği ile ilişkilidir. Demir eksikliği tedavi edilmediğinde, yorgunluk, soluk cilt, nefes darlığı ve göğüs ağrısı, baş dönmesi, baş ağrısı gibi bir dizi ek sağlık problemine neden olabilir.

3 / 12 Uzun süre geçmeyen yaralar Eğer ayağınızda ortaya çıkan bir yara iziniz varsa, uzun süre geçmiyor ve egzamaya benziyorsa, bu diyabetin bir belirtisi olabilir. Bu tip yaralara diyabetik ülserler denir. Zamanla, yüksek kan şekeri seviyeleri ve trigliseritler gibi yüksek seviyelerde yağlar sinirlerinize zarar verebilir. Bu, vücudunuzun özellikle ayaklarınızdaki yaraları iyileştirmesini zorlaştıracaktır. Yaralarınız için acil tıbbi yardım alın. Diyabetinizi daha iyi kontrol etmek için bir tıp uzmanıyla çalışın.

4 / 12 Soğuk ayaklar Her ne kadar soğuk ayaklar herkes için çok yaygın olsa da, belli bir nedenden ötürü anormal derecede soğuk ayaklar elde ederseniz, bu tiroid fonksiyon bozukluğunun bir belirtisi olabilir. Düşük tiroid, aşırı homosistein ile ilişkili olabilir. Aşırı homosistein ile ilişkili olabilir. Homosistein, kalp hastalığı, zayıf kan dolaşımı ve çok sert damar sistemi ile ilişkili bir amino asittir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında kan damarlarında taşınan temel besin maddeleri ekstremitelere (kollar ve bacaklar) sık ulaşamaz. Bu da soğuk el ve ayakların olmasına neden olur. Kan dolaşımının olmaması aynı zamanda kronik mantar enfeksiyonları olarak da ortaya çıkabilir.

5 / 12 Sarı ayak tırnakları Normalden daha kalın, sarı ayak tırnakları bir mantar enfeksiyonunun bir işaretidir. Kötü hijyen, ayak tırnaklarınızdaki mantar enfeksiyonlarının önde gelen nedenlerinden biridir. Bu enfeksiyonlar tipik olarak, terlemenin bakteriye karışmasına neden olan nefes almayan malzemeden yapılmış ayakkabılar gibi kişisel alışkanlıklardan kaynaklanır. Uzun süre terli çorap giymek ya da halka açık yerlerde yalınayak dolaşmak da mantar enfeksiyonlarına yol açabilir.

6 / 12 Uyuşma Nöropati, diyabetin uzun süreli komplikasyonlarından biridir ve sinirleri etkiler. Beynimiz ve bedenimiz arasında, duyularımızı harekete geçiren ve dokunma, hissetme, görme, duyma ve hareket etmemizi mümkün kılan mesajlar iletmekten sorumludur. Bu nedenle, bu sinirler hasar görürse, vücudun çeşitli bölgelerinde sorunlara neden olabilirler. Nöropati, sinirleri besleyen kan damarlarına zarar veren yüksek kan glikoz seviyelerinin bir sonucudur. Bu daha sonra besinlerin kan damarlarına ulaşmasını engelleyerek sinir liflerinin kaybolmasıyla sonuçlanır. Esas olarak bacaklarda ve ayaklarda bulunan sinirleri etkiler, ancak bazı durumlarda kol ve elleri de etkileyebilir. Ayaklarınızda karıncalanma / uyuşma veya sıcaklık hissetmeye başladıysanız diyabet tedavinizi iyileştirmek için doktorunuza danışmalısınız.

7 / 12 Ağrılı ayak eklemleri Diğer bir deyişle, romatoid artrit olarak bilinen ağrılı ayak eklemleri, bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi vücut dokusuna saldıran bir durumdur. Genellikle eklemlerin astarını etkiler, sonuçta kemik erozyonu ve eklem deformitesi ile sonuçlanabilecek ağrılı şişmeye neden olur. Romatoid artrit ile ilintili iltihaplanma, vücudun diğer bölgelerine de zarar verebilmesidir, bu durumun iltihabı ilaçlarla kontrol edilebilmesine rağmen, ağır romatoid artrit vakaları hala farklı fiziksel engellere neden olabilir. Böyle bir şey yaşadığınızı düşünüyorsanız, eklemlerinizin mümkün olan en kısa sürede kontrol edilmesi için doktorunza başvurmalısınız.

8 / 12 Pullu ayaklar Atlet ayağı (mantar enfeksiyonu), ayağın tabanını ve ayak parmakları arasındaki deriyi etkileyen iltihaplı bir deri hastalığıdır. Genellikle kırmızı, pul pul ve pullu görünür ve daha küçük kabarcıklarda kaplanabilir. Genellikle “tinea pedis” denilen bulaşıcı bir mantar enfeksiyonundan kaynaklanır. Bu rahatsızlık spor salonları, halka açık yüzme havuzları, ortak duşlar gibi halka açık yerlerde çıplak ayakla yürümekten kaynaklanabilir. Tedavisinde mantar önleyici kremler kullanılabilir, ancak eğer diyabet veya zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa, doktorunuzu görmek daha iyidir.

9 / 12 Çomak parmak Çomak parmak, altta yatan bir tıbbi durumun bir sonucu olan tırnaklarınızdaki bazı fiziksel değişikliklere işaret eder. Bu değişiklikler tırnakların artmış yuvarlaklığından, tırnakların aşağı doğru kıvrılmasından, tırnak yatağının yumuşatılmasından el veya ayak parmaklarınızın uçlarının bazı kızarıklıklarla birlikte genişlemesinden oluşabilir. Çomak parmağın neden oluştuğu tam olarak anlaşılmamıştır ancak akciğer absesi gibi ani başlayan iltihabi durumlarda çok hızla gelişebilir, ya da akciğer kanseri, interstisyel akciğer hastalığının erken belirtisi olabilir. Çomak parmak aynı zamanda farklı kanser türleri, kalp kusurları, aşırı aktif tiroid, bağırsakta iltihaplanma ve karaciğer hastalığı gibi diğer hastalıkların ve bozuklukların bir belirtisi olabilir. El tırnaklarınızda veya ayak parmaklarınızda herhangi bir değişiklik görürseniz mutlaka doktora görünmelisiniz.

10 / 12 Ayak parmaklarının renk değiştirmesi Ayak parmaklarının renk değiştirmesi Raynaud Hastalığının temel bir özelliğidir. Raynaud hastalığı kan dolaşımı bozukluğundan kaynaklanır, raynaud fenomeni olarak da adlandırılır. Raynaud hastalığında atardamarların çok fazla büzülmesiyle birlikte özellikle vücudun uç kısımlarına (parmaklar, burun, kulak…) kan gitmemeye başlar. Raynaud hastaları bu duruma aşırı soğuklarda ve stres altında iken yakalanırlar. Cildinizin etkilenen bölgeleri genellikle beyaz olur. Sonra, maviye dönüp soğuk ve uyuşmuş bir hal alabilir. Kişi ısındıkça, etkilenen bölgede şişlik ve kaşıntı görülebilir.

11 / 12 Kırmızı ve ağrılı tabanlar Ayaklarınızın tabanlarının daha kırmızı, acı verici ve hatta bazen uyuşmuş olduğunu fark ederseniz, bu derin ven trombozunun (Toplardamarda pıhtı oluşması) bir belirtisi olabilir. Bu, bir kan pıhtısı parçasının kan dolaşımına karışması ve akciğerlerdeki kan damarlarından birini bloke etmesiyle ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bacakta ağrıya ve şişmeye neden olabilir ve tedavi edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturabilecek bir pulmoner emboli (Akciğer embolisi) gibi komplikasyonlara yol açabilir. Derin ven trombozu genellikle 50 yaşın üzerindeki insanlarda görülür, ancak hastalığın aile öyküsü ve bazı yaşam tarzı tercihleri bunu daha erken tetikleyebilir. Örneğin, sigara içenler, aşırı kilolu insanlar, yaralananlar ve kemik kırıkları olan kişiler, doğum kontrol hapı kullanıcıları - hatta uzun süre oturmuş olanlar bile durumdan rahatsız olabilirler. Ortak belirtiler şunlardır: Ayağınızda, tabanınızda veya ayak bileğinizde şişlik, etkilenen bölgede ağrı kramp, enfekte bölgelerde daha sıcak cilt, cildin kırmızı veya mavi renge dönmesi. Derin ven trombozundan muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda doktora görünmelisiniz.