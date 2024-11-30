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  4. Ayda bir defa bunu yapın! Lavabo giderini misler gibi kokutuyor, tıkanmasını engelliyor

Ayda bir defa bunu yapın! Lavabo giderini misler gibi kokutuyor, tıkanmasını engelliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.11.2024 12:20
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Lavabo giderlerine sık sık katı çöpler atar ve düzenli olarak temizliğini yapmazsanız tıkanma ve kötü koku problemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayda bir defa bu lavabo temizleme yöntemini uygulayarak hem lavabonuzun misler gibi kokmasını hem de tıkanmaların önüne geçmeyi sağlayabilirsiniz. İşte 3 malzemeli lavabo temizleme yöntemi...

Ayda bir defa bunu yapın! Lavabo giderini misler gibi kokutuyor, tıkanmasını engelliyor

Lavabo giderlerinizi ayda bir kere pratik şekilde temizleyebilirsiniz. Gider temziliği için gerekli olan malzemeler: Bulaşık makinesi tableti, karbonat, beyaz sirke ve kaynar su.

LAVABOYA BEYAZ TOZ

İlk olarak bulaşık makinesi tabletini lavabo deliğine yerleştirin üzerine bir tatlı kaşığı kadar karbonat dökün ve 1 su bardağı kadar da beyaz sirke dökün. Biraz bekledikten sonra kaynar su dökerek temizlenmesini sağlayın. Son olarak musluğu açıp soğuk suyu akıtın.

LAVABO

Bu uygulama ile hem lavabonuz tertemiz kokacak hem de gider temizliği sayesinde lavabo tıkanmalarının önüne geçebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
lavabo
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