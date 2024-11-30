Ayda bir defa bunu yapın! Lavabo giderini misler gibi kokutuyor, tıkanmasını engelliyor

Lavabo giderlerinizi ayda bir kere pratik şekilde temizleyebilirsiniz. Gider temziliği için gerekli olan malzemeler: Bulaşık makinesi tableti, karbonat, beyaz sirke ve kaynar su.

İlk olarak bulaşık makinesi tabletini lavabo deliğine yerleştirin üzerine bir tatlı kaşığı kadar karbonat dökün ve 1 su bardağı kadar da beyaz sirke dökün. Biraz bekledikten sonra kaynar su dökerek temizlenmesini sağlayın. Son olarak musluğu açıp soğuk suyu akıtın.

Bu uygulama ile hem lavabonuz tertemiz kokacak hem de gider temizliği sayesinde lavabo tıkanmalarının önüne geçebilirsiniz.