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Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 19:17 | Son Güncelleme

Aydın'ın Germencik ilçesinde sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Turanlar Mahallesinde bulunan sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine Kaymakam Ayhan Işık'ın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi için sudan numune aldı.

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Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da benzer sorunların yaşandığını söyledi.

Bölgede balık avlayan Yaşar Ayar da balıkların öldüğünü görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü ifade etti.

AA

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