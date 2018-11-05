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Aydın'da 'Uyuşturucu Baronesi' yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 07:46 | Son Güncelleme

Aydın polisi, bir üniversiteli gencin ölümüyle sonuçlanan olayda, uyuşturucu temin eden babaanne ile torununu yakaladı. ‘Uyuşturucu Baronesi' adıyla ün salan Seviye A. adlı kadının üniversiteli gençleri ağına düşürdüğü öğrenildi.

Aydın'da 'Uyuşturucu Baronesi' yakalandı

Aydın Zafer Mahallesi 106 Sokak'ta önceki gece meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Onur Saçıkara, Yunus Emre Karslıoğlu ve Mahmut Furkan Doğan, uyuşturucu zehirlenmesi neticesinde tedavi altına alındı. Onur Saçıkara, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti, diğer iki arkadaşının da 'hayati tehlikeleri' oldukları gerekçesiyle tedavilerine devam edildi.

300 LİRA VERDİ

Mahmut Furkan Doğan'ın durumunun ağır olması nedeniyle ifadesi alınamazken, Yunus Emre Karslıoğlu polise verdiği ilk ifadede 2 Kasım günü saat 18.00'de Ilıcabaşı Mahallesi'ne arkadaşlarıyla gittiğini, 300 lira karşılığında bir gençten extacy olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler satın aldıklarını söyledi.

Karslıoğlu ayrıca uyuşturucu hapları kullandıktan sonra fenalaştıklarını ve arkadaşlarını arayıp 112 vasıtası ile hastaneye gittiklerini ekledi. Gencin verdiği ifadeden, 3 ay önce de 55-60 yaşlarında bir kadından da yine uyuşturucu madde satın aldıkları ortaya çıktı.

HASTANEDE TEŞHİS

Aydın polisi, gençleri zehirleyen uyuşturucu şebekesini çökertmek için harekete geçti. Uyuşturucu komasına giren 3 üniversiteli gence uyuşturucu hapını Erdal A'nın (17) verdiği tespit edildi. Narkotik ekipleri kısa sürede Erdal A'yı uyuşturucu trafiğinin merkezi olarak belirlenen Ilıcabaşı mahallesinde gözaltına aldı. Hastanede tedavi gören Yunus Emre Doğan, yüzleştirildiği Erdal A'yı teşhis etti.

ŞEBEKEYE ULAŞILDI

Erdal A, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapını Saçıkara ve iki arkadaşına kendisinin verdiğini itiraf ederken uyuşturucu haplarını kendisine 'uyuşturucu baronesi' olarak tanınan babaannesi Seviye A'nın verdiğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Seviye A. da gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Seviye A. ve torunu Erdal A, "Kasten adam öldürme ve yaralama ve Uyuşturucu madde ticareti" suçlarından tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Babaanne ve torunu tutuklanıp cezaevine gönderildi. (Yeni Asır)

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Aydın uyuşturucu babanne

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
a seviyeymiş kadın
UYUYŞTURUCU SATICILARINA ÖMÜR BOYU HAPİS VERMEZSEN VEDE DENETİMLİS ERBETSLİKTNE DIŞARI SALARSAN OLACAK BU.
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