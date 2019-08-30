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Aydın'da JES gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir jeotermal firmasının, iddiaya göre mühürlenen kuyudan başka bir kuyuya enerji götürmek amacıyla DSİ sulama kanalının etrafından boru döşeme çalışması, çevrecilerin tepkisini çekti.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir jeotermal firmasının, iddiaya göre mühürlenen kuyudan başka bir kuyuya enerji götürmek amacıyla DSİ sulama kanalının etrafından boru döşeme çalışması, çevrecilerin tepkisini çekti. Firma görevlileriyle ve bölge halkı arasında yaşanan gerginlik, jandarma ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın arayla girmesiyle yatıştı. Yılmazköy Mahallesi'nde bir jeotermal firması, 5 yıl önce ÇED raporu olmadan bazı vatandaşlardan aldığı arazi üzerinde kuyu açtı. Çevreciler ve bölge halkı itiraz ederek, Aydın İdare Mahkemesi'ne dava açtı. 4 yıl süren dava, 2018 yılı Ağustos ayında bölge halkının lehine sonuçlandı. Açılan kuyular izinsiz yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi. Kuyuların mühürlü olmasına rağmen DSİ sulama kanalının kenarından boru döşeme çalışması yapmayan çalışan firma yetkilileri, bu sabah iş makineleriyle bölgeye geldi. Arazide çalışma olduğunu gören vatandaşlarla firma yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Devreye jandarma girdi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da bölgeye gelerek, konuyla ilgili bölge halkı ve firma çalışanlarıyla görüştü. Firma görevlileri, Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinin de gelmesiyle bölgeden ayrıldı. MİLLETVEKİLİNDEN ORTAK ÇÖZÜM ÇAĞRISI CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Şu an yapılan çalışmalar kanuna aykırı yapılıyor. DSİ'ye ait su kanalının kenarından jeotermal borularını geçirmeye çalışıyorlar. Oradan geçen borulardan akacak kükürtlü suları ister ağaca, ister bostana ver, nereye verirsen ver. Üretim yapamazsın, zararı olur. Karşıda duran 50 yıllık incir ağaçlarını kurutacak. Biz teknolojiye uygun bir sistem yapılmasını istiyoruz. Çevreye zarar vermeyecek şekilde olsun. Tarım zarar görüyor bizler de zarar görüyoruz. Bu kanala karışacak sudan hayvanlar da içecek, toprak da sulanacak. Dolayısıyla herkes zarar görecek. Aydın'ın seçilmiş 8 milletvekili, Aydın Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Efeler Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü ile çevreci dernek başkanları, bir masada bu sorunu tartışarak ve konuşarak hep birlikte çözmemiz lazım" dedi. Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili ise, "Mahkeme kararlarıyla bu kuyular mühürlendi. Buradaki kuyulardan başka bir kuyuya enerji götürmeye çalışıyorlar. Bizler her çalışma olduğunda, vatandaşlarla birlikte buraya gelerek çalışmalarını engelliyoruz. Engellemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

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