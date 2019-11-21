Aydın'da kaçak kazı yapılan alanda lahit kapağı bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak yazı yapıldığı tespit edilen bir arazide, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir lahit kapağı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Geyre Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede kazılmış bir alan fark etti.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapıldığını belirledi. Afrodisyas Müze Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçen ekipler, iş makinesiyle kazı yaptı.

Kazıda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir lahit kapağı bulundu.

Lahit kapağı, müze yetkililerine teslim edilirken kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.A, M.K. ve E.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

