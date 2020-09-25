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Ayhan Bilgen, uçakla Ankara’ya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:01 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde evinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ayhan Bilgen, uçakla Ankara’ya gönderildi.Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in emniyetteki işlemleri sona erdi.İşlemleri tamamlanan Ayhan Bilgen, geniş güvenlik önlemleri altında Harakani Havaalanı’na getirildi.

Ayhan Bilgen, uçakla Ankara’ya gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde evinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ayhan Bilgen, uçakla Ankara’ya gönderildi.
Sabah erken saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in emniyetteki işlemleri sona erdi.
İşlemleri tamamlanan Ayhan Bilgen, geniş güvenlik önlemleri altında Harakani Havaalanı’na getirildi. Bilgen, buradan uçakla Ankara’ya gönderildi.

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