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Ayı saldırısından kurtaran köpeklerine yemek ziyafeti çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

Erzurum’da küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada ayı saldırısına uğrayan çoban Mete Esen’i köpekleri kurtardı.

Erzurum’da küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada ayı saldırısına uğrayan çoban Mete Esen’i köpekleri kurtardı. Tedavisinden sonra köyüne dönen Esen, hayatını kurtaran köpeklere yemek ziyafeti çekti.
Olay, 6 gün önce Erzurum’a bağlı Olur ilçesi Ormanağzı köyü Mükav Mezrası’nda meydana geldi. Kötek mevkiinde koyunlarını otlatan çoban Mete Esen (26) aniden ayıyla karşı karşıya kaldı. Ayıdan kaçmaya çalışan Mete Esen ağaca çıkmak istedi ancak başaramadı. Ayının darbeleriyle sol kol ve bacağından yaralanan Mete Esen’i son onda çoban köpekleri ayının elinden kurtardı. Çoban köpeklerinin arkadan saldırmasıyla ayı çoban Mete Esen’i bırakarak kaçtı. Olayı duyan köylüler olay yerine 112 Sağlık ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sol kol ve sol bacağından yaralanan çobana ilk müdahaleyi yaparak Oltu Devlet Hastanesine sevk etti.
Çoban Mete Esen Oltu Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra köyüne döndü. Hayatını kurtaran köpekleri, keçi keserek elleriyle besleyen Çoban Esen, “Çobanlık yaparken bir ayı saldırısına uğradım. Hastaneden çıkmadan dedim ki beni ayının elinden kurtaran köpeklerimi ödüllendireceğim. Bir keçi kesip ellerimle yedireceğim. Şuan keçiyi kestim, üç gündür köpeklerimi görmedim onlarda beni görmedi. Hayatımı bunlara borçluyum bunlar benim hayatımı kurtardı bunlara minnettarım” dedi.

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