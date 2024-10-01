Aylarca yıllarca bekletti! Squid Game 2'den bir yeni fragman daha geldi... "Davetiyeni aldıysan oyuna geri dönüyoruz"

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game ikinci sezonu için yaklaşık 3 yıllık bir ara vermişti. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ikinci sezon için yeni bir fragman daha paylaşıldı.
Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından, "Davetiyeni aldıysan oyuna geri dönüyoruz. Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta sadece Netflix’te" notuyla paylaşılan fragman heyecanı doruklara ulaştırdı.
Davetiyeni aldıysan oyuna geri dönüyoruz. Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/ipgwz3x0xO— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 1, 2024