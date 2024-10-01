Aylarca yıllarca bekletti! Squid Game 2'den bir yeni fragman daha geldi... "Davetiyeni aldıysan oyuna geri dönüyoruz"

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game ikinci sezonu için yaklaşık 3 yıllık bir ara vermişti. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ikinci sezon için yeni bir fragman daha paylaşıldı.

Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından, "Davetiyeni aldıysan oyuna geri dönüyoruz. Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta sadece Netflix’te" notuyla paylaşılan fragman heyecanı doruklara ulaştırdı.