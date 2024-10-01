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Aylarca yıllarca bekletti! Squid Game 2'den bir yeni fragman daha geldi... "Davetiyeni aldıysan oyuna geri dönüyoruz"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.10.2024 17:31
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Netflix'in merakla beklenen dizisi Squid Game'in ikinci sezonu büyük bir heyecanla hayranları tarafından bekleniyor. Squid Game 2, 26 Aralık'ta seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken fragmanlar da peş peşe geldi. Netflix'in resmi X hesabından dizinin yeni fragmanı paylaşıldı.

Aylarca yıllarca bekletti! Squid Game 2'den bir yeni fragman daha geldi... "Davetiyeni aldıysan oyuna geri dönüyoruz"

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game ikinci sezonu için yaklaşık 3 yıllık bir ara vermişti. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ikinci sezon için yeni bir fragman daha paylaşıldı.

Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından, "Davetiyeni aldıysan oyuna geri dönüyoruz. Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta sadece Netflix’te" notuyla paylaşılan fragman heyecanı doruklara ulaştırdı.

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