Aylık kira bedeli 78 bin TL olan Dubai'deki evi gösterdi! Lüks aracı durdurdu içinden Türk çıktı... Evi sosyal medyada gündem yarattı

Tanımadığı kişilerin yanına giderek evlerinin yaklaşık bedelini sorarak daha sonrasında evi gezen Muhammet Ali Sarı isimli fenomenin son paylaşımı da sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Dubai'de lüks bir aracı durduran Sarı, "Ne kadar kira ödüyorsunuz?" sorusunu yönlendirince karşısında bir anda Türk gördü.

EVLERİNİ GÖSTERDİLER

Kira olarak yaklaşık 10.000 Arap Emirlikleri Dirhemi (yaklaşık 78 bin 584 TL) ödediklerini ve Dubai'de turizm işi yaptıklarını söyleyen kadın ve eşi evlerini Sarı'ya gösterdi. Evlerindeki bilardo sosyal meyda kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.