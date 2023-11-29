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    4. Aylık kira bedeli 78 bin TL olan Dubai'deki evi gösterdi! Lüks aracı durdurdu içinden Türk çıktı... Evi sosyal medyada gündem yarattı

    Aylık kira bedeli 78 bin TL olan Dubai'deki evi gösterdi! Lüks aracı durdurdu içinden Türk çıktı... Evi sosyal medyada gündem yarattı

    29.11.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada “Muhammetalisarii” kullanıcı adıyla paylaşım yapan Muhammet Ali Sarı isimli bir fenomen rastgele yolda gördüğü insanların evlerini gezerek sosyal medyada gündem yarattı. Geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Sarı bu kez soluğu Dubai'de aldı. Lüks bir aracı durduran Sarı içinden Türk çıkınca şaşırdı ve ikili birlikte ev gezmesine başladı.

    Tanımadığı kişilerin yanına giderek evlerinin yaklaşık bedelini sorarak daha sonrasında evi gezen Muhammet Ali Sarı isimli fenomenin son paylaşımı da sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Dubai'de lüks bir aracı durduran Sarı, "Ne kadar kira ödüyorsunuz?" sorusunu yönlendirince karşısında bir anda Türk gördü.

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    EVLERİNİ GÖSTERDİLER

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    Kira olarak yaklaşık 10.000 Arap Emirlikleri Dirhemi (yaklaşık 78 bin 584 TL) ödediklerini ve Dubai'de turizm işi yaptıklarını söyleyen kadın ve eşi evlerini Sarı'ya gösterdi. Evlerindeki bilardo sosyal meyda kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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