Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi böyle gezdirdi! Sosyal medyada gündem yarattı... İçinde yok yok...

Tanımadığı kişilerin yanına giderek evlerinin yaklaşık bedelini sorarak daha sonrasında evi gezen Muhammet Ali Sari isimli kullanıcının son videosu sosyal medyada gündem yarattı. Sari lüks spor arabasından inen bir kişinin yanına giderek ilk olarak ne kadar kira ödediğini sordu. Karşısındaki kişinin ev sahibi olduğunu söylemesi üzerine evin aylık kira bedelini öğrenmek isteyen Sari, “Yaklaşık 400 bin TL” cevabını alınca şoke oldu.

EVİN İÇİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

Evin garajındaki lüks arabaları görüntüledikten sonra ev sahibiyle birlikte konutun içine giren Sari gördüklerine inanamadı. Ev sahibiyle birkaç misafir odası, ebeveyn banyosu ve yatak odası gezen Sari son olarak ise alt katta bulunan konsept odalardan birine girdi.

Sari’nin lüks evden yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı “Gerçekten böyle bir ev var mı?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ev büyük ama dekorasyon çok kötü” yorumunu ekledi.