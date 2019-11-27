HABER

AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:03 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Adana 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevi'nde gardiyanların dövmesi sonucu öldüğü iddia edilen er Murat Polat’ın, soruşturma ve yargılamadaki eksiklikler nedeniyle yaşam hakkı ve işkence yasağının ihlal edildiğine karar verdi.

AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı

Vatani görevini yapan Murat Polat, hırsızlığa teşebbüs suçlamasından tutuklanarak, Adana 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Cezaevi'ne gönderildi. Cezaevinde işkence gördüğü iddia edilen ve hastaneye kaldırılan Murat Polat, tedaviye alındı; ancak 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Anne ve baba, oğullarının gardiyan odasında öldüresiye dövüldüğünü öne sürerken, askeri savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık soruşturmasında Murat Polat'ın tahta bir sopayla 5-6 dakika boyunca dövüldüğü, kafasındaki kanamanın geçmemesi üzerine vücut ve kafa travması tanısıyla hastaneye kaldırıldığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Görevsizlik kararı ile dosya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Açılan kamu davasında ölüm olayı 'ağırlaşmış işkence' değil, 'kasten öldürme' olarak nitelendirildi ve Ağır Ceza Mahkemesi, gardiyan H.G.'ye verdiği müebbet hapis cezasını iyi hâl nedeniyle 25 yıla indirdi. Mahkeme, yargılanan diğer gardiyanlar ile askerî ceza infaz kurumunda görev yapan rütbeli askerlerin ise 'işkence' suçundan beraatına karar verdi.

Gülşen- Kenan Polat çifti, oğullarının işkence sonucu öldüğünü belirterek temyiz yoluna başvururken, Yargıtay temyiz itirazını reddetti. Murat Polatıin anne ve babası bunun üzerine, 10 Mart 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

İHLAL KARARI VE TAZMİNAT

Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan 'yaşam hakkı'nın maddi ve usul yönleri ile 'işkence yasağının' maddi ve usul yönlerinin ihlal edildiğine karar verdi. Kararın örneği, yeniden yargılama yapılmak üzere Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme ayrıca başvuruculara 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Mahkemenin Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan gerekçeli kararında, "M.P'nin tamamen devletin denetimi ve koruması altında iken makul bir açıklaması yapılamayan eylemler sonucunda yaşamını yitirdiği anlaşılmıştır. Bu nedenle yaşam hakkının maddi yönü ihlal edilmiştir" denildi.

Askeri savcılığın Murat Polat'ın hastaneye kaldırılmasından 10 gün sonra olaya el koyduğuna ve bitkisel hayata giren Murat Polat'ın ifadesinin bağımsız soruşturma organlarınca alınamadığına dikkat çekilen AYM kararında, askeri ceza infaz kurumunda anılan dönemde bir kamera sistemi olduğu halde olaya ilişkin herhangi bir kamera kaydına ulaşılamadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

PARTNERHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soruHastane çıkışı Defne'yi kızdıran soru
DÜZELTME - "Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Arif Sağ'ın doğduğu mahalleye ziyaret" başlıklı haberimizin son paragrafında, Aşkale Belediye Başkanının adı, sehven "Enver Başaran" olarak yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.DÜZELTME - "Erzurum Valisi Okay Memiş'ten Arif Sağ'ın doğduğu mahalleye ziyaret" başlıklı haberimizin son paragrafında, Aşkale Belediye Başkanının adı, sehven "Enver Başaran" olarak yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Arnavutluk’tan dönen yolcular deprem anını anlattıArnavutluk’tan dönen yolcular deprem anını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi adana

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Yunanistan'da şiddetli deprem!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

'Türk lokumu' deyip eşinin ayaklarını öptü!

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

Metrobüste taciz iddiası! Arbede çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk'tan dönen yolcular korku dolu anları böyle anlattı!

Arnavutluk'tan dönen yolcular korku dolu anları anlattı!

İBB Medya AŞ'den çıkarılan iki işçi işe iade davasını kazandı

İBB Medya AŞ'den çıkarılmışlardı

İstanbul'da 'korsan otopark operasyonu! 450 jandarma katıldı

İstanbul'da dev operasyon! 450 jandarma katıldı

Büyükçekmece'de markette soygun

Büyükçekmece'de markette soygun

Mansur Yavaş ile ilgili 'sosyal yardım' iddialarına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Mansur Yavaş'la ilgili o iddiaya açıklama geldi

Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

Isparta'da ele geçirildi! Hepsi Tunç Çağı'na ait

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.