Aynada kendilerini görmeye tahammül bile edemiyorlardı! Değişimlerine kimse inanamıyor

Yaşamlarını 180 derece değiştiren insanlar ilham veriyor

"Kilolu olmaktan bıktık" dediler, şimdiki halleriyle şaşkına çeviriyorlar

1 / 16 1 yıl içinde 65 kilo

2 / 16 12 ay içinde 49 kilo ''Arkadaşımın düğününde 135 kiloydum. Artık böyle yaşayamayacağımı fark ettim ve spor ve dengeli bir beslenme sayesinde 49 kilo verdim. Şimdi 8 kilo fazlalığım var.''

3 / 16 9 ay içinde 49 kilo ''Saatlerce yürüyüş yaptım günde 1800 kalori aldım. 182 kiloydum.''

4 / 16 1 yıl 5 ay sonra 49 kilo verdim ''131 kilogram ağırlığındaydım. Tatlı, abur cubur, pizza ve cips ağırlıklı besleniyordum. Ama sonunda bu şeyleri yemeyi bırakıp fitness yapmaya başladığımda 49 kilo verdim. Daha vereceğim kilolar var.''

5 / 16 ''2 yılda neredeyse 46 kilo kaybettim'' ''Hayatımda ilk kez bikini giyeceğim için heyecanlıyım.''

6 / 16 91 kilo kayıp ''183 kiloydum. 2 yıl 6 ay içinde 93 kiloya düştüm. Hayatım çok değişti!''

7 / 16 127 kiloydum 54 kilo verdim ''20'li yaşlarımın başındaydım uyandım ve bir şeylerin değişme zamanı geldiğini farkettiğimde, et ve fast food yemekten vazgeçtim. Daha fazla sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek dengeli bir diyet uyguladım. Şimdi 73 kiloyum.''

8 / 16 Bu fotoğraflar arasındaki fark 38 kilo ''Soldaki resim aslında lise balosundan. Üniversitede biraz şişmanlandım. Kalori sayarak kilo verdim. Günde 1,700 kaloriyle beslendim ve kalori hedefimi birkaç ayda bir düşürdüm. Şimdi günde 1200-1400'e yapışmaya çalışıyorum. Eh, antrenmanlar da önemli bir rol oynuyor.''

9 / 16 Kilosunun neredeyse yarısını kaybetti 3 yıl önce 122 kiloydum. Spor, diyet ve yürüyüş sayesinde 58 kilo verdim.''

10 / 16 Solda 149 kilo sağda 79 kilo “Önce daha fazla su ve şekersiz çay içmeye başladım. İkincisi, yediklerime dikkat ettim. Üçüncü olarak, spor yaptım. Sonuç olarak, 3 yılda 70 kilo kaybetmeyi başardım. Kendinden vazgeçme ve kendine inan! ”

11 / 16 ''97 kilo verdim'' “Çok çalışmıyorum ve hareketsiz bir yaşam tarzım var. Yine de yediğim yiyecek miktarını düşürdüm. Sonuç olarak, 9 ayda 97 kilo vermeyi başardım. ”

12 / 16 79 kilo kaybetti ''79 kilo kaybettim. Sizce de takdiri haketmiyor muyum?''

13 / 16 Bir yılda neredeyse 40 kilo kaybetti “Geçen sene bu zamana kadar kilolu ve sağlıksızdım. Bu sene moda haftasında yürüyorum.''

14 / 16 77 kilo verdim “1200 kalorili bir diyet elbette antrenmanlarla birlikte mucizeler yaratıyor.”

15 / 16 102 kilo - 58 kilo ''Sağlıklı bir yaşama karar verdiğinizde imkansız diye bir şey yok.''