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    4. Aynı anda 5 kadınla evli olan fenomen Sevgililer Günü faturasından dert yandı! "Kimse dışlanmış hissedemez"

    Aynı anda 5 kadınla evli olan fenomen Sevgililer Günü faturasından dert yandı! "Kimse dışlanmış hissedemez"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.02.2024 11:14 | Son Güncelleme:
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    Arthur O Urso isimli fenomen 'Özgür Aşk' olarak isimlendirdiği çok eşli evliliği sayesinde sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sık sık özel hayatına dair kesitler sunarak dünya basınındaki manşetlerde yerini alan Urso, bu kez Sevgililer Günü'nden dert yandı. Eşlerinin her biri için hediye aldığını söyleyen Urso, yılın en romantik ayında hediyelere 110 bin sterlinden (yaklaşık 4 milyon 260 bin TL) fazla harcıyor.

    Brezilyalı sosyal medya fenomeni Arthur O Urso çok eşli evliliğin dünyadaki en popüler isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Başlangıçta 9 kadınla yanı anda evlenen Urso, yıllar içinde boşanmalarında etkisiyle şu anda 5 eşiyle mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Şu anda 27 yaşındaki Luana Kazaki, 22 yaşındaki Emelly Souza, 24 yaşındaki Valquíria Santos, 25 yaşındaki Damiana ve 28 yaşındaki Carla Santos ile evli olan Urso'yu düşündüren durum ise yaklaşan Sevgililer Günü.

    "REKABET DUYGUSU OLMASINI İSTEMİYORUM"

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    Sevgililer Günü'nde eşlerinin hepsine lüks hediyeler ve gösterişli akşam yemekleri de dahil olmak üzere kraliçeler gibi davranmayı planladığını ifade eden Urso, "Aralarında herhangi bir rekabet duygusu olmasını istemiyorum çünkü evde genellikle kıskançlıktan kaynaklanan saçma sapan kavgalar oluyor. Kimse dışlanmış hissedemez. Ve bu şekilde hiçbirinin bana şikayet etmesi ya da kızması mümkün değil." dedi.

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    Sevgililer Günü sosyal medya fenomen çok eşlilik
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