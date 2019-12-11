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Aynı anda birden fazla flört gerçek aşkı bulmanızı engelleyebilir

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bumble, Tinder ve parmağımızın ucundaki diğer flört uygulamaları, uygun romantik partnerlerin sayısını gereğinden fazla artırıyor. Fakat ilişki uzmanlarına göre, beynimiz yalnızca belli sayıda partnerle flört edebildiği için çok seçenek buluşma açısından o kadar da iyi değil.

Aynı anda birden fazla flört gerçek aşkı bulmanızı engelleyebilir

Sex with Emily podcastinde doktora öğrencisi Emily Morse’a konuşan, Match.com’un baş bilim danışmanı Helen Fisher konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Asıl sorun insan beyninin çok fazla seçenekle baş edebilecek şekilde tasarlanmamış olması. Görünen o ki, beyin 5 ila 9 seçeneği değerlendirebilecek temas noktalarına sahip. Sayı bunu aştığında herhangi bir seçim yapamazsınız.

Fisher’a göre, flört uygulamalarında başarılı olabilmek için 9. buluşmadan sonra durmak gerekiyor. Buna ek olarak Fisher, “Bu insanlardan en az birini daha fazla tanımak gerekiyor. Bir kişiyi tanıdıkça ve sevdikçe, onun da sizi sevdiğini düşünürsünüz” dedi.

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Fisher, aynı zamanda açık fikirli olmak gerektiğini ve direkt “hayır” demek yerine ufak tefek meseleleri sorun etmemeyi önerdi.

Fisher, beynimizin evrimsel olarak olumsuz davranmaya ve hayır demeye yatkın olduğunu açıklayarak, ilk buluşmada daha açık fikirli olmak gerektiğini söyledi.

The Independent’a konuşan ilişki uzmanı James Preece de, “tek bir mükemmel eşleşmeye odaklanmak yerine bir sonrakini düşünmeye başlayacağınız için” fazladan buluşmanın ters etki yaratabileceğini söyledi.

Preece buna ek olarak, “Komşunun bahçesi daha yeşil görünebilir ama bu kesinlikle başarısız bir buluşmaya sebep oluyor. Eğer bir kişiyi yeterince tanıyamazsanız, ilişkinin yürüyüp yürümeyeceğini de bilemezsiniz” ifadelerini kullandı.

(independent)

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Anahtar Kelimeler:
flört uygulamaları Tinder

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