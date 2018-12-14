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Aynı anne ve babadan olduklarına inanmak imkansız!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Illinois eyaletinde dünyaya gelen dokuz aylık Kalani ve Harani Dean sosyal medyada milyonlarca kişinin dikkatini çekmeyi başardı. İkiz olmalarına rağmen farklı görünümleriyle dikkat çeken Kalani ve Harani'yi görenler şaşırmadan edemiyor.

Öyle ki biri annesine, diğer babasına benzeyen ikizlerin kardeş olduğuna dahi inanmak oldukça zor. Ve Dean kardeşler bu durumu yaşayan tek ikiz değiller.

Irklar arası bir evliliğin ürünü olan Kalani ve Jarani'nin farklı doğmaları aslında 500'de bir ihtimal. Buna göre; bebeklerden biri deri rengini annesinden, diğeri ise babasından aldı.
Amerika'nın Illinois eyaletinde dünyaya gelen dokuz aylık Kalani ve Jarani Dean, sosyal medyada milyonlarca insanın gönlüne taht kurdu.
Onları diğer ikizlerden ayıran şey birbirlerine hiç benzemiyor olmaları ve hatta birisinin melez diğerinin ise sarışın olması...
Irklar arası bir evliliğin ürünü olan Kalani ve Jarani'nin farklı doğmaları aslında 500'de bir ihtimal. Buna göre; bebeklerden biri deri rengini annesinden, diğeri ise babasından aldı. Kalani bebek, annesinden aldığı Kafkas genlerine sahipken; Jarani, babası Thomas'a benziyor. Babaları Thomas ise bir Afro-Amerikan. Anne Whitney'in çocukları için facebook sayfası açmasıyla, bebeklerin fotoğrafları hızla yayılmaya başladı.
Ancak bu farklılığın yaşanması her ne kadar düşük ihtimal olsa da başka örnekleri de var.
Mesela Maria ve Lucy Aylmer kardeşler.
1997 doğumlu olan Maria ve Lucy Aylmer kardeşler bu farklılıklarıyla sosyal medyanın tanınır yüzleri arasında yer alıyor.
Ebeveynlerinin yaptığı ırklar arası evlilik sonucunda kardeşlerden biri annesine diğeri de babasına benzeyen Maria ve Lucy'nin bu denli farklı olması arkadaşları arasında da oldukça garip görülüyor.

ARKADAŞLARI İNANMADIĞI İÇİN KİMLİKLERİNİ GÖRMEK İSTİYOR!

ARKADAŞLARI İNANMADIĞI İÇİN KİMLİKLERİNİ GÖRMEK İSTİYOR!
Öyle ki çift yumurta ikizi olan Aylmer kardeşlerle tanışan kişiler, onların ikiz olduğuna kesinlikle inanmıyor ve kimliklerini görmek istiyorlar.
İkizlerin sosyal medya hesaplarına bakan kişiler de kardeşlerin ne denli farklı olduğu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.
Görünüşleri kadar tarzları da birbirinden farklı olan ikizlerden biri marjinal tarzıyla ön plana çıkarken, diğeri doğal görünümüyle kendini anlatmayı tercih ediyor.
İşte biri annesine, diğeri babasına benzeyen ikizlerin paylaşımlarıyla ortaya çıkan iki farklı tablo...
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Anahtar Kelimeler:
ikizler ABD

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