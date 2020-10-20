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Aynı sokaktaki 7 aracı soydu! Rahatlığıyla 'pes' dedirten hırsız

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de gözü dönmüş hırsız, arabaların camını kırarak içeri girip eşyaları çaldı. Soğuk kanlılığı ile şaşkına çeviren hırsız, aynı sokakta bulunan 7 aracı da soymak için camını kırarak içeri girdi. Sadece 2 tane güneş gözlüğü çalabilen hırsız, güvenlik kameralarından kaçamadı.

Olay, gece saat 04:15 sıralarında Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Güvercin Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzünde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz bir kişi, sokak içerisinde bulunan 7 ayrı otomobilin camını kırarak otomobilleri didik didik aradı. Girdiği otomobillerin özellikle arka camlarını kıran şüpheli şahıs, bir yandan çevresini gözetlerken diğer yandan işini yapmaya devam etti. Neredeyse sokakta bulunan otomobillerin yarısının camını kırarak araçları soymaya girişen hırsız, girdiği bir aracın bagajındaki çekleri fark etmedi. Yalnızca iki adet güneş gözlüğü çalabilen otomobil hırsızı, umduğunu bulamayınca sokağı terk ederek kayıplara karıştı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızın bir otomobilin camını kırdığı ve kapısı açamayınca kırık camdan araca girdiği o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Tanınmamak için yüzüne cerrahi maske takan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir yandan çevresini kontrol ederken diğer yandan bir otomobilin camını kırarak araç içerisinden kapıyı açmaya çalıştı. Bir süre kapıyı açmaya çalışan hırsız başarılı olamayınca kırık camdan otomobile girdi. İçine girdiği otomobilin arka koltuklarını katlayarak bagaj kısmına ulaşan hırsız, bagajı didik didik etse de araç sahibine ait bir miktar para değerindeki çekleri fark etmedi. Tek başına 7 tane otomobilin camını kırdığı iddia edilen şüpheli şahıs, soyduğu otomobillerden umduğunu bulamayınca son girdiği otomobilde bulduğu iki adet güneş gözlüğünü çalarak kayıplara karıştı.

Sabah kalktıklarında sokaktaki araçların birçoğunun camının kırılarak soyulduğunu gören otomobil sahipleri neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araçlar üzerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da kontrol eden ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobilinde bulunan iki adet güneş gözlüğünün çalındığını ifade eden Oya Okay, “Sabah 07:30 civarında tanımadığım biri numara tarafından arandım. Araçta bir hasar olduğunu ve gelip bakmam gerektiği istendi. Aracımın başına geldiğimde arka sol küçük camın kırık olduğunu gördüm. Daha sonra sokağa baktığımda 7-8 aracın aynı şekilde olduğunu gördüm. Polise haber verdik, gelip kontrol ettiler. Şimdi de gidip tutanak tutturacağız. Ben bir arka sokakta oturuyorum orada park yeri olmadığı için buraya koymuştum. Bu sokakta çok güvenlik kamerası var. Muhtemelen hırsızın görüntüsünü almıştır’’ dedi.
(İHA)

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