Ayrı yataklarda uyuduklarını söyleyen çiftin itirafı sosyal medyada gündem yarattı! "İnsanların bunun normal olduğunu bilmesi gerekiyor"

5 yıldır mutlu bir ilişkileri olduğunu dile getiren Tianna Joellee isimli bir kadın yatak odası itirafıyla adından söz etti. Sosyal medyada iki ayrı yatak odasının görüntüsünü paylaşan Joellee farklı yatak odalarında uyumanın ilişkilerini daha sağlıklı hale getirdiğini söyledi. Joellee kendi yatak odasında beyaz mobilyalar ve LED ışıklar tercih ederken eşi ise, daha karanlık bir oda konsepti seçti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Joellee paylaşımına, "Erkek arkadaşınızla yaşıyorsunuz ama ayrı yatak odalarınız var ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar" notunu ekledi. Ancak gönderi kısa sürede yeni bir tartışmanın kilidini açmayı başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Partnerimle dokuz yıldır birlikteyiz ve ayrı yatak odalarımız var. O çok hafif uyuyan biri ve bende huzursuz bacak sendromu var. Ayrı ayrı uyumak ilişkimizi kurtardı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Önceleri bunun tuhaf olduğunu düşünüyordum ama şimdi nedenini anlıyorum ve bunun harika bir fikir olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulundu.