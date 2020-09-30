Ayrımcılığa 'savaş' açıldı! Yeni renk: Regl kırmızısı

Pantone, kadınların regl dönemleri nedeniyle ayrımcılık görmesine savaş açtı. Yeni başlatılan kampanya kapsamında, kataloğa yeni bir renk eklendi: Regl Kırmızısı.

Pantone Renk Enstitüsü'nün başkan yardımcısı Laurie Pressman, rengi menstrüasyon hakkında olumlu konuşmaları teşvik etmeye yardımcı olabilecek "kendine güvenen bir kırmızı" olarak nitelendirdi.

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Laurie, 'Aktif ve maceracı bir kırmızı ton, cesur bir Dönem, adet görenleri kendileriyle gurur duymaya cesaretlendirir - kendi dönemlerini kendine güvenerek sahiplenmek; ayağa kalkmak ve birlikte doğdukları heyecan verici ve güçlü yaşam gücünü tutkuyla kutlamak; cinsiyete bakılmaksızın herkesi bu saf ve doğal bedensel işlev hakkında kendiliğinden ve açık bir şekilde konuşmak için rahat hissetmeye teşvik edin' dedi.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE HALA TABU

Menstruasyon, dünyanın birçok yerinde tabu bir konu olmaya devam ediyor ve insanların sağlığını, eğitimini ve sosyoekonomik durumunu etkiliyor.

Örneğin Hindistan'da, kadınların regl döneminde kirli oldukları düşünülerek dönemleri boyunca yemek pişirmeleri veya kimseye dokunmaları yasaklanmıştır, bu da hijyenik uygulamalarla ilgili bir sessizlik ve yanlış bilgilendirme kültürüne katkıda bulunabilir. Nepal'in orta batı bölgesinde 2019 yılında yapılan bir araştırma, ülke çapındaki yasağa rağmen kız çocuklarının adet kulübelerinde uyutulmasını ortaya çıkardı.

Intimina'nın global marka müdürü Danela Zagar yaptığı basın açıklamasında, "Milyarlarca kadın adet görmesine rağmen, bunun kamuya açık olarak görülmemesi veya hakkında konuşulmaması gereken bir şey olarak görülmüştür" dedi.

