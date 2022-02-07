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Aysel Perkgün davasında ilginç anlar! Mahkeme heyetinin isteği sonrası salon boşaltıldı

07.02.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, dini nikahla yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darbedip vücudunun çeşitli yerlerinden 104 bıçak darbesiyle yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Feyzo Duran'ın (25) yargılandığı duruşmada ilginç bir olay yaşandı. Mahkeme heyetinin kadın üyeleri Perkgün'ün yara izlerini yakından görmek isteyince salon boşaltıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Duran'ın yakınları Perkgün'ün uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Aysel Perkgün davasında ilginç anlar! Mahkeme heyetinin isteği sonrası salon boşaltıldı

Buca Çamlık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahla yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip 104 bıçak darbesiyle yaraladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Duran için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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SANIĞIN YAKINLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Feyzo Duran, mağdur Aysel Perkgün ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklara söz verildi. İlk olarak söz verilen sanığın babası Musa Duran, Perkgün'ün ailesi tarafından tehdit edildiğini savundu. Duran, "Oğlumla gelinim arasında hiçbir sorun yoktu. Gelinim uyuşturucu bağımlısıydı. Zaman zaman bırakması için uyarılarda bulunduk. Ancak uyarılarımıza kulak asmadı. Oğlumun böyle bir şey yapması için bir neden yok. Karşı taraf uyuşturucu madde satıp, içerler. Olaydan sonra evimi yakmakla tehdit edildik. 1.5 ay arabada yatıp kalktık" dedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın annesi Mefahat Duran da Perkgün'ün uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Duran, "Aysel, uyuşturucu kullanıyordu. Oğlum sevdiği için kabullendik. Olay günü eve gittiğimde oğlum sokakta feryat ediyordu. Eve girdiğimde Aysel'i yarı baygın yatarken gördüm. Oğlum suçsuzdur ve hak etmemesine rağmen cezaevinde yatıyor" ifadelerini kullandı.

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SANIĞIN KIZI UZMAN EŞLİĞİNDE DİNLENDİ

Sanık Duran'ın ilk eşinden olan kızı D.D. (9) de tanık olarak uzman eşliğinde dinlendi. D.D, "Kardeşlerimle oynarken Aysel anne mutfağa gidip bıçak aldı ve kendini kesti. Bize zarar vermesin diye kardeşlerimi yanıma alıp, saklandım. 5-10 dakika sonra babam eve geldi. Aysel anneye yardım etmeye çalıştı. Aysel anne pet şişeyle bir şeyler çektikten sonra kendini kesti" dedi.

SALON BOŞALTILDI

D.D.'nin ifadesinin ardından mahkeme heyetinin kadın üyelerinin Perkgün'ün yaralarını yakından incelemek istemeleri nedeniyle salon boşaltıldı. Heyetin, Perkgün'ün yara izlerini incelemesinin ardından davaya devam edildi. Mağdur avukatı Abdi Yaşar, D.D.'nin verdiği ifadenin çocuğa ezberletildiği ve öğretildiğini söyledi. Yaşar ayrıca, "Sanık ilk eşinin evine de silahla ateş etmiş, tehdit etmiş ve sonra kabul etmemiş. Bu durumu alışkanlık haline getirmiş" ifadelerini kullandı.

POLİS MEMURLARI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Sanık avukatı Hüsnü Okan İzcan, olay günü polis tutanakları ve 112 ihbar telefonlarına gelen ihbarlarda Perkgün'ün kendisini kestiğini söyledi. Olay günü Perkgün'ün uyuşturucu etkisinde olduğunu da savunan İzcan, "Olaydan tam 1 ay sonraki AMATEM raporunda Aysel Perkgün, hemen her gün 2-3 tablet uyuşturucu hap kullandığını, son olarak 1 ay önce metamfetamin kullandığını söylemiş. Olay günü metamfetamin kullandığı çok açıktır" dedi.

Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Sanık Duran'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine, Perkgün'ün olayın ardından çıktığı televizyon programının kayıtları için ilgili kanala yazılan yazının akıbetinin sorulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca, Perkgün'ün İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek vücudundaki yaraların ayrı ayrı değerlendirilip yaraların niteliğinin belirlenmesinin istenmesine, olay yeri tutanağını düzenleyen polis memurlarının tanık olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)

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