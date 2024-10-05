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Ayşenur Halil nasıl öldü? Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

05.10.2024 10:33
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Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Fatih'te gerçekleşti. 19 yaşındaki Semih Çelik isimli cani, yarım saat arayla aynı yaştaki iki kadını öldürdü, birini parçalara ayırıp surlardan aşağı attı. Daha sonra ise intihar ederken görüntüler dehşete düşürdü. Ayşenur Halil'in nasıl bir caniliğe maruz kaldığıyla ilgili detaylar da ortaya çıkarken, söz konusu olayla ilgili yeni gelişmeler de yaşandı.

Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Fatih'te gerçekleşti. Yarım saat arayla 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice öldüren Semih Çelik isimli cani yaptıklarıyla herkesi dehşete düşürdü.

Uzuner'in vücudunu parçalayan ve Edirnekapı surlarından kesilmiş başını atan cani, daha sonrasında ise atlayarak intihar etti.

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AYŞENUR'UN BOĞAZINI KESMİŞ

Olay yerine gelen Uzuner'in acılı annesinin feryatları Türkiye'nin yüreğini yakarken, Ayşenur Halil'in ölümüyle ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Semih Çelik'in; sevgilisi olduğu iddia edilen Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldürdüğü belirlendi.

İKBAL VE AYŞENUR'U NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.

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CANİNİN CENAZESİNİ BABASI TESLİM ALDI

Öte yandan otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirilen cenazelerden Semih Çelik’in cenazesi gece geç saatlerde babası tarafından teslim alındı.

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OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Öldürülen kadınlardan Ayşenur Halil’i in cenazesi de ailesi tarafından gece saatlerinde teslim alındı.

Vücut bütünlüğü bozulan İkbal Uzuner olay yerinde yapılan incelemenin ardında Adli Tıp Kurumuna getirilmişti. Sabah saatlerinde incelemesi biten genç kadının cenazesi amcasına teslim edildi.

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İkbal Uzuner'in cenazesinin Fatih Caminde öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Fatih
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