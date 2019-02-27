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Aytaç Arman, son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi - Aytaç Arman'ın oğlu Erdem İnce: - "Karşıma baktığımda bir salon dolusu insan değil, babamın hayatını görüyorum. Ben doğduğumda babam 49 yaşındaydı, öyle uçsuz bucaksız bir adamdı ki keşke her anını yanında yaşama şansım olsaydı diye düşünürdüm hep" - Usta oyuncu Kadir İnanır: - "Bir gün teker teker gideceğiz, bu bir gerçek. Ancak giderken sevgiyle, saygı duyularak gitmek gerekiyor. Aytaç, sanatın ve ülkesinin sorunlarına son derece duyarlı bir sanatçıydı. Üzülerek gitti biliyorum ama üzülmesin, öyle genç sinemacılar geliyor ki. Seni asla unutmayacağız"

İSTANBUL (AA) - Kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden usta oyuncu Aytaç Arman için cenaze töreni düzenlendi.

Beyoğlu Atlas Sineması'ndaki törene, Arman'ın ailesi ve dostlarının yanı sıra, Kadir İnanır, Halil Ergün, Mahsun Kırmızıgül, Ercan Kesal, Nuri Alço, Can Kolukısa, Volkan Severcan gibi sinema ve tiyatro dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu, Aytaç Arman'ın hayat arkadaşı olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İyi ki hayatıma girdi. Ona her şey için teşekkür ediyorum. Hayata bakışı, insana bakışı, meselelere yaklaşımı için özellikle. Biraz da dert etmeden eleştirel yaklaşabilseydi, belki biraz daha geç uğurlayabilirdik onu. Bana bir evlat kazandırdığı için de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Arman'ın oğlu Erdem İnce ise salonda bulunanlara teşekkür ederek, "Karşıma baktığımda bir salon dolusu insan değil, babamın hayatını görüyorum. Ben doğduğumda babam 49 yaşındaydı, öyle uçsuz bucaksız bir adamdı ki keşke her anını yanında yaşama şansım olsaydı diye düşünürdüm hep." ifadelerini kullandı.

İnce, babasını hep bir mücadele içinde gördüğünü belirterek, "Babamın bana olduğu kadar hepinize yoldaş olduğunu düşüyorum. Bugün onun saatini ve kravatını takıyorum ama karşınızda onun bize öğrettikleri ve bize kattıklarıyla onu gururlandıracak şekilde bulunduğumu umuyorum." şeklinde konuştu.

Usta oyuncu Kadir İnanır ise Aytaç Arman'ı sanatının ve ülkesinin sorunlarına duyarlı bir sanatçı olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bir gün teker teker gideceğiz, bu bir gerçek. Ancak giderken sevgiyle, saygı duyularak gitmek gerekiyor. Aytaç, sanatın ve ülkesinin sorunlarına son derece duyarlı bir sanatçıydı. Üzülerek gitti biliyorum ama üzülmesin, öyle genç sinemacılar geliyor ki. Seni asla unutmayacağız." diye konuştu.

Oyuncu Halil Ergün de Aytaç Arman'ın iyi bir dostu olduğunu, gösterişten uzak, sakin ve tutkulu bir hayat sürdüğünü söyledi. Ergün, "Aytaç ardında çok güzel filmlerle iz bıraktı, muhteşem bir oğul bıraktı. Oğluna da hayatta başarılar diliyorum." dedi.

Oyuncu Menderes Samancılar ise Aytaç Arman'ın vefatıyla içine kara taşları döküp gittiğini belirtti.

Arman'ın cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

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