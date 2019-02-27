Aytaç Arman, son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) - Kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden usta oyuncu Aytaç Arman için cenaze töreni düzenlendi.

Beyoğlu Atlas Sineması'ndaki törene, Arman'ın ailesi ve dostlarının yanı sıra, Kadir İnanır, Halil Ergün, Mahsun Kırmızıgül, Ercan Kesal, Nuri Alço, Can Kolukısa, Volkan Severcan gibi sinema ve tiyatro dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu, Aytaç Arman'ın hayat arkadaşı olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İyi ki hayatıma girdi. Ona her şey için teşekkür ediyorum. Hayata bakışı, insana bakışı, meselelere yaklaşımı için özellikle. Biraz da dert etmeden eleştirel yaklaşabilseydi, belki biraz daha geç uğurlayabilirdik onu. Bana bir evlat kazandırdığı için de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Arman'ın oğlu Erdem İnce ise salonda bulunanlara teşekkür ederek, "Karşıma baktığımda bir salon dolusu insan değil, babamın hayatını görüyorum. Ben doğduğumda babam 49 yaşındaydı, öyle uçsuz bucaksız bir adamdı ki keşke her anını yanında yaşama şansım olsaydı diye düşünürdüm hep." ifadelerini kullandı.