Aytül Temiz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Fox TV, Beyaz Tv, Show TV, Bloomberg HT, TvEm, TRT1, Kanal7, Business Channel, Bereket TV, TVNet, Çiftçi TV gibi birçok televizyon kanalında ekrana çıkan Aytül Temiz, bazı gazete ve dergilerle de röportaj yaptı. Aytül Temiz, yaptığı ve anlattığı peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde okurken, ”peyzaj işletmelerinde örgüt yapıları” ile ilgili yüksek lisans tezi yazan Aytül Temiz, ‘310 Adımda Yeni Başlayanlar İçin Bahçe’ adındaki kitabını 2012’de Bosch sponsorluğunda çıkardı. Peyzajın temel öğelerini anlattığı 160 sayfalık kitapta; bitkiler, bahçe tasarımı, bahçe bakımı, sulama sistemi, sebzecilik, süs havuzları, aydınlatma sistemi ve şifalı bitkiler gibi konular ile ilgili bilgiler veren Aytül Temiz, Fox Tv, Show Tv, Beyaztv, Bloomberg Ht, Trt1, Tvem, Kanal 7, Bereket tv, Business Channel Turk, Çiftçi TV ve TVnet gibi birçok televizyon kanalında ve Açık Gazete, Radikal, Acaba gazetesi ve Alem dergisi gibi basın kuruluşlarında bahçe ve bitkiler üzerine uzman olarak canlı yayın ve röportajlar yaptı.
Uzmantv’de yine tüm bu konuları içine alan bilgi içerikli videolar üreterek milyonlarca kişi tarafından izlenen Aytül Temiz, Doğa Koleji, Bahçeşehir Koleji, Küçük Şeyler Anaokulu, Fark Koleji vb. gibi kurumlarda öğrencilere bitki ve çevre üzerine paneller gerçekleştirip, özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların (Eczacıbaşı Holding Baxter Firması vb) yöneticilerine bitki ve dekorasyon seminerleri verdi. Butik ve büyük çaplı birçok kamu ve özel mülkiyete ait peyzaj projesinin tasarım ve uygulama aşamalarında yer alan Aytül Temiz, sosyal paylaşım platformlarında ‘Bitki Uzmanı Aytül Temiz’ sayfasında binlerce takipçisine, doğa severler için çeşitli bitkisel içerikli bilgiler vererek, peyzaj çalışmalarını paylaşmayı sürdürüyor.
İleri derecede İngilizce ve birçok çizim-tasarım programı bilen Aytül Temiz, uzmanlığıyla ilgili pek çok sertifikaya sahiptir. Aytül Temiz, çeşitli workshoplara da katıldı. 2014’te Koruncuk Vakfı (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) yararına çıkan ‘Alacalı Ebruliler’ adındaki kitabın şairi olan ve çeşitli edebiyat dergileri (Deyiş dergisi vb.) ile çalışan Aytül Temiz, aynı anda Koruncuk Vakfı’na gelirini bağışladığı şiir kitabının tanıtımına destek olmak için radyo programı yaptı.
İndeks İletişim ‘İçerik Fabrikası’ bünyesinde bahçe, bitki ve dekorasyon konuları ile ilgili makaleler yazan Aytül Temiz, 2014-2015 yıllarında her gün ‘Aytül’le Bahçe Dünyası’ ve ‘Çiçekler Diyarı’ adında iki ayrı televizyon programının Çiftçi Tv’de sunuculuğunu ve editörlüğünü üstlendi.
Aytül Temiz, peyzaj çalışmalarına yıllardır, ‘Aytül Temiz Bahçe Tasarımı’ şirketinin genel müdürü olarak sürdürüyor.