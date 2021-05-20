HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aytül Temiz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Aytül Temiz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekiyor

20.05.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi’nde okuyan Aytül Temiz, peyzaj işleriyle uğraştı. Bu alanda bir de kitap yazan Aytül Temiz, peyzajın temel öğelerini anlattı. Bu kitapta bahçe bakımı, tasarımı, bitkiler, sulama sistemi gibi birçok konuya değindi.

Aytül Temiz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Fox TV, Beyaz Tv, Show TV, Bloomberg HT, TvEm, TRT1, Kanal7, Business Channel, Bereket TV, TVNet, Çiftçi TV gibi birçok televizyon kanalında ekrana çıkan Aytül Temiz, bazı gazete ve dergilerle de röportaj yaptı. Aytül Temiz, yaptığı ve anlattığı peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

AYTÜL TEMİZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde okurken, ”peyzaj işletmelerinde örgüt yapıları” ile ilgili yüksek lisans tezi yazan Aytül Temiz, ‘310 Adımda Yeni Başlayanlar İçin Bahçe’ adındaki kitabını 2012’de Bosch sponsorluğunda çıkardı. Peyzajın temel öğelerini anlattığı 160 sayfalık kitapta; bitkiler, bahçe tasarımı, bahçe bakımı, sulama sistemi, sebzecilik, süs havuzları, aydınlatma sistemi ve şifalı bitkiler gibi konular ile ilgili bilgiler veren Aytül Temiz, Fox Tv, Show Tv, Beyaztv, Bloomberg Ht, Trt1, Tvem, Kanal 7, Bereket tv, Business Channel Turk, Çiftçi TV ve TVnet gibi birçok televizyon kanalında ve Açık Gazete, Radikal, Acaba gazetesi ve Alem dergisi gibi basın kuruluşlarında bahçe ve bitkiler üzerine uzman olarak canlı yayın ve röportajlar yaptı.

Uzmantv’de yine tüm bu konuları içine alan bilgi içerikli videolar üreterek milyonlarca kişi tarafından izlenen Aytül Temiz, Doğa Koleji, Bahçeşehir Koleji, Küçük Şeyler Anaokulu, Fark Koleji vb. gibi kurumlarda öğrencilere bitki ve çevre üzerine paneller gerçekleştirip, özel sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların (Eczacıbaşı Holding Baxter Firması vb) yöneticilerine bitki ve dekorasyon seminerleri verdi. Butik ve büyük çaplı birçok kamu ve özel mülkiyete ait peyzaj projesinin tasarım ve uygulama aşamalarında yer alan Aytül Temiz, sosyal paylaşım platformlarında ‘Bitki Uzmanı Aytül Temiz’ sayfasında binlerce takipçisine, doğa severler için çeşitli bitkisel içerikli bilgiler vererek, peyzaj çalışmalarını paylaşmayı sürdürüyor.

İleri derecede İngilizce ve birçok çizim-tasarım programı bilen Aytül Temiz, uzmanlığıyla ilgili pek çok sertifikaya sahiptir. Aytül Temiz, çeşitli workshoplara da katıldı. 2014’te Koruncuk Vakfı (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) yararına çıkan ‘Alacalı Ebruliler’ adındaki kitabın şairi olan ve çeşitli edebiyat dergileri (Deyiş dergisi vb.) ile çalışan Aytül Temiz, aynı anda Koruncuk Vakfı’na gelirini bağışladığı şiir kitabının tanıtımına destek olmak için radyo programı yaptı.

İndeks İletişim ‘İçerik Fabrikası’ bünyesinde bahçe, bitki ve dekorasyon konuları ile ilgili makaleler yazan Aytül Temiz, 2014-2015 yıllarında her gün ‘Aytül’le Bahçe Dünyası’ ve ‘Çiçekler Diyarı’ adında iki ayrı televizyon programının Çiftçi Tv’de sunuculuğunu ve editörlüğünü üstlendi.

Aytül Temiz, peyzaj çalışmalarına yıllardır, ‘Aytül Temiz Bahçe Tasarımı’ şirketinin genel müdürü olarak sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Anne-babalar dikkat: Bu virüsün bulaştırıcılığı 21 gün sürüyor! Anne-babalar dikkat: Bu virüsün bulaştırıcılığı 21 gün sürüyor!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Savcı Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

Savcı Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.