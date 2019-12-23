HABER

Ayvalık yine sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 17:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.İlçe merkezinde bir çok cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta sağanak yağış hayatı felç etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağış, birçok işyerini sular altında bıraktı.
İlçe merkezinde bir çok cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta sağanak yağış hayatı felç etti. Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Eski Garaj’da bir çok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.
Ayvalık’ta şiddetli yağıştan Sanayi Sitesi’nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı teyakkuza geçti. Meteorolojiye göre Ayvalık’ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Derecik'te 202 av tüfeği ile 149 kurusıkı tabanca ele geçirildiDerecik'te 202 av tüfeği ile 149 kurusıkı tabanca ele geçirildi
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptıRus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika: Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

Belediye otobüsü, kamyonla çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Havalimanına gelen Kobanbay ailesi karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce inanamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Tuzla’da korkutan gemi yangını

Tuzla’da korkutan gemi yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.