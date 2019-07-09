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Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen 51 mültecinin umut yolculuğu Ege Denizi’nde sona erdi.Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şişme botla Ege Denizi’ne açılan aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek Midilli adasına gitmekte olan botu durdurdu.Ele geçirdikler mültecileri Cunda adasına götüren Sahil Güvenlik ekipleri, 50 Afganistan uyruklu kaçağı Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere teslim etti.

Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen 51 mültecinin umut yolculuğu Ege Denizi’nde sona erdi.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde bir şişme botla Ege Denizi’ne açılan aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni fark eden Ayvalık Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek Midilli adasına gitmekte olan botu durdurdu.
Ele geçirdikler mültecileri Cunda adasına götüren Sahil Güvenlik ekipleri, 50 Afganistan uyruklu kaçağı Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere teslim etti. İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen 50 göçmene burada jandarma erleri kendi kumanyalarını paylaşarak; yiyecek, içecek ve tıbbî malzeme yardımında bulundu.
Rıza ismindeki bir Afgan, pazarlık yaptıkları insan tacirlerinin denize açıldıktan sonra kendilerini Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar ettiğini savundu. Yakalanan 51 mülteci sınırdışı edilecek.

Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı

Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı

Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı

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