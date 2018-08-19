Ayvalık'ta 80 yaşındaki kadın denizde boğuldu

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denize giren 80 yaşındaki Semiha Çelik boğularak hayatını kaybetti.
Bugün saat 18.00 sıralarında Ayvalık'ta Duba Plajı’nda denize giren 80 yaşındaki epilepsi ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklarının da olduğu öğrenilen Semiha Çelik, kıyıdan bir süre açıldıktan sonra çırpınmaya başladı. Yaşlı kadının çırpınmalarını gören plaj cankurtaranı Ergin Kocaman hemen denize atlayarak yardımına gitti. Kocaman’ın deniz derinlik hattını geçtiği öğrenilen yaşlı kadını önce suda sonra da çıkardığı karada yuttuğu deniz suyunu çıkarmaya çalıştığı gözlenirken, olay yerine gelen bir ambulans ekibi kadına müdahalede bulunuldu.
Nabzının iyice düştüğü belirtilen Semiha Çelik, Ayvalık Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Semiha Çelik’in cenazesi hastane morgunda savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
FOTOĞRAFLI
Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras hayatını kaybetti
ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”
Akdeniz sallandı! Korkutan deprem! (Kandilli son depremler)
Kahreden haber! Yolcu midibüsü uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde baba dehşeti! Oğlunun boğazına bıçak sapladı
Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!
AK Parti Kongresinde Trump'ın ruhu dolaşıyordu!
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP'ye 'Kan kaybediyoruz' mesajı!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
PÖH sınav giriş belgesi yayınlandı! İşte Polis Akademisi PÖH fiziki sınav giriş talimatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum