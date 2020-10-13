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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ile temas hattında ateşkes rejimine tam olarak uyduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ordu birliklerinin temas hattında ateşkes rejimine tam olarak uyduğu belirtildi.

Sputnik’e konuşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahlı, “Azerbaycan ordusu herhangi bir bombardıman veya saldırı gerçekleştirmiyor. Azerbaycan ordusu birlikleri insani ateşkese tam olarak uyuyor” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’da bir araya gelmişti.

Moskova’da 9 Ekim’de başlayan görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

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