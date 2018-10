Aziz Kocaoğlu, belediye başkan adayı olmayacağını açıkladı

Kocaoğlu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Türkiye'nin sürdürülebilir, örnek işler yapan, yaşamak için can atılan bir numaralı kent olduğunu, İzmir'i modası geçen değil model olan bir kent haline getirdiklerini belirtti.

"Kumpasa geldik" diyen Kocaoğlu, 6 yılının emniyette, savcılıkta, nezarette, mahkemede, cezavinde geçtiğini, ızdırapla, gözyaşıyla sonunda tüm suçlamalardan aklanarak çıktıklarını, yaşadıklarından ders çıkarıp hep daha ileriye baktıklarını bildirdi.

"24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkeze yönelik bir değişim çağrısı" yaptığını hatırlatan Kocaoğlu, partisinde acil bir değişimin zorunlu hale geldiği talebinde bulunduğunu, söz konusu değişimin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleşmesinin partiye büyük güç katacağını söylediğini, fırtınalara yol açan bu açıklamasının aslında çok açık ve anlaşılır olduğunu ifade etti.

- "Değişimde ısrarcıyım"

Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkeler. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Sözlerimin arkasına başka şeyler gizlemedim ne düşünüyorsam onu söyledim, ne söylediysem onu yaptım ve yaptıysam arkasında durdum. Her zaman önce devletim sonra partim için çalıştım. Böyle geldim böyle gideceğim. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP'li, partinin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutan, bunun aksi tavır içinde olanlarla gücümün yettiğince ve sonuna kadar mücadele ettim. 14,5 yıldır çok çalışma temposu içindeydim. Tamamıyla İzmir, İzmirliler için çalışmaya, üretmeye konsantre oldum. Samimiyetimle ve her defasında elimden geleni daha fazlasını yapmayı çalıştım. İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süreli başkan olarak yer almak ben ve ailem için gururların en büyüğü oldu ve bugün 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu noktayı geçen seçimlerde koymayı planlamıştım ancak Binali Yıldırım faktörü olunca bu plan askıda kaldı. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir."