HABER

Aziz Kocaoğlu, belediye başkan adayı olmayacağını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 13:18 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: - "31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir" - "24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkeze yönelik bir değişim çağrısı yapmıştım. O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP genel merkezine yönelik değişim çağrısını yineleyerek, "O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir." dedi.

Kocaoğlu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Türkiye'nin sürdürülebilir, örnek işler yapan, yaşamak için can atılan bir numaralı kent olduğunu, İzmir'i modası geçen değil model olan bir kent haline getirdiklerini belirtti.

Bunu başarırken doğruları konuşmaktan korkmadıklarını, adaletten ayrılmadıklarını, kentin hassasiyetinden zerre kadar taviz vermediklerini, hep dik durduklarını, haksızlık önünde eğilmediklerini, doğruları söyleyip doğruları yaptıklarını dile getiren Kocaoğlu, bunlar için çok bedel ödediklerini, Türkiye belediyecilik tarihin en büyük operasyonunun kendilerine yapıldığını savundu.

"Kumpasa geldik" diyen Kocaoğlu, 6 yılının emniyette, savcılıkta, nezarette, mahkemede, cezavinde geçtiğini, ızdırapla, gözyaşıyla sonunda tüm suçlamalardan aklanarak çıktıklarını, yaşadıklarından ders çıkarıp hep daha ileriye baktıklarını bildirdi.

"24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra CHP genel merkeze yönelik bir değişim çağrısı" yaptığını hatırlatan Kocaoğlu, partisinde acil bir değişimin zorunlu hale geldiği talebinde bulunduğunu, söz konusu değişimin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleşmesinin partiye büyük güç katacağını söylediğini, fırtınalara yol açan bu açıklamasının aslında çok açık ve anlaşılır olduğunu ifade etti.

- "Değişimde ısrarcıyım"

Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"O açıklamayı yaptığım gün ne düşünüyorsam bugün yine aynı noktadayım, yine değişimde ısrarcıyım. Değişimin tehdit değil fırsat olarak görülmesi kanaatindeyim. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkeler. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Sözlerimin arkasına başka şeyler gizlemedim ne düşünüyorsam onu söyledim, ne söylediysem onu yaptım ve yaptıysam arkasında durdum. Her zaman önce devletim sonra partim için çalıştım. Böyle geldim böyle gideceğim. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP'li, partinin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutan, bunun aksi tavır içinde olanlarla gücümün yettiğince ve sonuna kadar mücadele ettim. 14,5 yıldır çok çalışma temposu içindeydim. Tamamıyla İzmir, İzmirliler için çalışmaya, üretmeye konsantre oldum. Samimiyetimle ve her defasında elimden geleni daha fazlasını yapmayı çalıştım. İzmirliler beni 3 dönem boyunca belediye başkanı olarak seçti. 150 yıllık belediyecilik tarihinde en uzun süreli başkan olarak yer almak ben ve ailem için gururların en büyüğü oldu ve bugün 31 Mart 2019 seçimlerinde aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu noktayı geçen seçimlerde koymayı planlamıştım ancak Binali Yıldırım faktörü olunca bu plan askıda kaldı. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda görevimi Cumhuriyet Halk Partili bir başka arkadaşıma devretmektir."

- Genel merkezden beklenti

Aday olmayacağını 6 ay önceden açıklamasının "yeni adaya seçime hazırlanmak için yeterli süreyi verebilmek" olduğuna işaret eden Kocaoğlu, genel merkezin aday seçiminde liyakate önem verecek, yeterli üretime sahip, çalışkan, her kesime eşit yaklaşacak, samimiyeti olan, doğruluk, dürüstlük, adalet hak ve hukuk kavramlarını her şeyin üstünde tutan, evrensel ahlak kurallarını sonuna kadar savunan ve uygulayan, İzmir'in, İzmirlinin malını gözü gibi koruyacak, kenti yapan değerlere ve yarattığı İzmir modeline sonuna kadar sahip çıkacak bir ismi seçeceğine inandığını, inanmak istediğini kaydetti.

Kocaoğlu, başkanlık yaptığı 15 yıl boyunca kendisine desteğini esirgemeyen İzmirlilere, eşine, çocuklarına, çalışma arkadaşlarına ve her kesime teşekkür etti.

PARTNERSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinlerSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinler
Yatağan İYİ Parti'de istifa rüzgarıYatağan İYİ Parti'de istifa rüzgarı
İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladıİzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama adaylık Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Diğer Haberler
Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto hazırlığı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto hazırlığı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

Meclis bugün açılıyor!

Meclis bugün açılıyor!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.