Aziz Valentine kimdir, hikâyesi nedir? Aziz Valentine nasıl öldü? 14 Şubat Sevgililer Günü ile Aziz Valentine arasındaki ilişki

Her Sevgililer Günü yaklaştığında özel mesajlar, şiirler veya hediyeler sorgulanırken aynı zamanda bugüne adını veren Aziz Valentine hakkında da araştırmalar yapılır. Sevgililer Günü'nün yabancı dillerdeki karşılığı Valentine's Day yani aslında Aziz Valentine'in Günü olarak geçmektedir. Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine ismindeki din adamına adadığı gün olan 14 Şubat, sevgililerin günü ve sevgi günü olarak kabul edilmiştir. Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü çok sayıda ülkede heyecan ile kutlanan ve kutlanmasına devam edilen özel bir gündür.

Aziz Valentine kimdir?

Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inancına göre Roma azizlerinden biri olarak bilinir. 269 yılları civarında öldürüldüğü düşünülmektedir. Hayat hikâyesi sebebiyle aşıkların azizi olarak da bilinir. Valentine, her yıl 14 Şubat gününde anılır, zamanla bu gün Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür.

Hristiyan yazıtlarında Valentinus olarak anılan başka bir aziz daha bulunur. Bu 2 azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus ismindeki diğer azizden ortaya çıktığını iddia ederler.

Aziz Valentin'in kimliği ile ilgili resmî kaynaklardaki ilk açıklamalar, M. S. 496'da ölen Papa Gelasius tarafından yapılmıştır. Papa Gelasius, O’nun “hayatını Tanrı’ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını” söylemiştir. Her ne kadar kimliği ile ilgili tartışmalar devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da yaptığı saygı ayini ile Valentin’in adını resmî olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etmiştir.

Aziz Valentine hikâyesi

Sevgililer Günü, her sene 14 Şubat günü dünyanın pek çok ülkesinde kutlanan özel bir gündür. Tarihi, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir aziz için ilan edilen bir anma günü olarak ortaya çıkmıştır. En yaygın inanışa göre Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönündedir.

Aziz Valentine kimdir sorusu kadar Aziz Valentine'in hikâyesinin ne olduğu da merak edilmektedir. Roma'da zalim bir imparator olarak bilinen II. Claudius tahtta oturduğu sıralar, Claudius, bir gün bir ferman yayınlar ve askerlerin evlenmesini yasaklar. Savaş ve askerliğe olan düşkünlüğüyle tanınan II. Claudius'un bu kararı almasındaki neden, bekar askerlerin evli olanlara göre daha iyi savaştıklarını düşünmesidir. Genç sevgililere karşı şefkatli bir yaklaşımı olan rahip Valentine ise, bu yasağı dinlemez ve gizlice askerlerin nikahını kıymaya devam eder. Kıyılan nikahlardan haberdar olan Claudius, Valentine'ı hapse atar ve ölüme mahkûm eder.

Aziz Valentine nasıl öldü sorusunun yanı sıra efsaneye göre hapse giren Valentine, gardiyanın kızına aşık olur ve 14 Şubat'ta idama giderken "Senin Valentine'ın" imzalı bir aşk mektubu yollar. Valentine 14 Şubat 269'da ise yakılarak idam edilir. 14 Şubat Sevgililer Günü ile Aziz Valentine arasındaki ilişki bu idama atfedilir.

