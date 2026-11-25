Evde zemin temizliği yaparken çıkmayan koyu lekelerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Özellikle vinil zeminlerde oluşan ayakkabı izlerini çıkarmak için tenis topu kullanmak yeterli olabiliyor. Üstelik bu yöntem için herhangi bir temizlik ürünü kullanmaya gerek kalmıyor.

TEK YAPMANIZ GEREKEN TENİS TOPUNU ZEMİNE SÜRMEK

University of Georgia Extension uzmanı Pamela Turner, temiz ve kuru bir tenis topunun zemindeki sürtünme izlerini gidermeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Haziran 2020 tarihli Healthy Indoor Environments bülteninde de yer verilen yöntemde, tenis topunun lekeli bölgeye hafifçe sürülmesi öneriliyor.

HER ZEMİNDE AYNI SONUCU VERMİYOR

Bu yöntem özellikle vinil zeminlerde oluşan yüzeysel izler için öneriliyor. Ahşap, doğal taş ve seramik gibi farklı zeminlerde kullanılması ise tavsiye edilmiyor. Tenis topunun derin çizikleri ve kalıcı lekeleri çıkarmayacağı, yalnızca yüzeydeki sürtünme izlerine yardımcı olabileceği belirtiliyor.